Jannik Sinner, die Weltnummer 2 im Tennis, und das dänische Model Laila Hasanovic sind offiziell ein Paar. Der Südtrioler räumt mit den Gerüchten gleich selbst auf.

1/5 Jannik Sinner gewann am Sonntag das ATP-Turnier in Wien und macht seine Beziehung öffentlich. Foto: Getty Images

Darum gehts Tennisstar Jannik Sinner bestätigt Beziehung mit Model Laila Hasanovic

Hasanovic ist Ex-Freundin von Rennfahrer Mick Schumacher

Sinner war bis Frühling 2025 mit Tennisspielerin Anna Kalinskaja zusammen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Schon seit Wochen wird gemunkelt: Ist Tennis-Superstar Jannik Sinner (24, ATP 2) mit dem dänischen Model Laila Hasanovic (24), der Ex-Freundin von Rennfahrer Mick Schumacher (26), zusammen? Bei seinem Turniersieg in Wien sorgt der Südtiroler nun für Klarheit: Ja, sie sind ein Paar.

Bei seiner Rede nach dem Dreisatzsieg im Final gegen Alexander Zverev (28, ATP 3) bedankt er sich bei seinem Team, seinen Freunden – und seiner Freundin. Sofort wird die Box der Weltnummer 2 eingeblendet, wo das dänische Model neben Sinners Mutter Siglinde sitzt.

Sinner war bis Frühling mit Tennisspielerin zusammen

Bis im Frühling 2025 war die 24-Jährige mit dem Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) zusammen. Nach zwei Jahren ging die Beziehung allerdings in die Brüche. Zuvor war sie mit dem dänischen Fussballer Jonas Wind (26, VfL Wolfsburg) liiert.

Sinner, der sich über sein Privatleben für gewöhnlich sehr bedeckt hält, hat der «Gazzetta dello Sport» schon Ende August verraten, dass er «sehr verliebt» ist. Um wen es sich handelt, wollte er damals nicht verraten. Auch der vierfache Grand-Slam-Sieger war bis Frühling dieses Jahres in einer Beziehung, gut ein Jahr war er mit der russischen Tennisspielerin Anna Kalinskaja (26, WTA 34) zusammen.