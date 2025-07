1/5 Am letzten Freitag stand Cedric Itten beim Burkhalter-Cup noch für YB auf dem Platz. Foto: keystone-sda.ch

Am vergangenen Freitag stand Cedric Itten beim Blitz-Turneir Burkhalter-Cup wieder für YB auf dem Platz – obwohl er am Abend zuvor noch ordentlich was zu feiern hatte: Der Stürmer hat geheiratet.

Wie Itten und seine Frau Nina auf Instagram zeigen, hat sich das Paar am Thunersee das Ja-Wort gegeben. «26.06.25 – Forever», schreiben die beiden – und teilen schöne Bilder aus dem Luxushotel Schloss Schadau, das übrigens nur einen Steinwurf vom EM-Quartier der Schweizer Nati entfernt liegt. Der gemeinsame Hund fungierte dabei als Ringträger.

Unter den Hochzeitsbildern finden sich zahlreiche prominente Gratulantinnen und Gratulanten ein. Mit Herzaugen-Emojis reagieren etwa die Nati-Spielerinnen Naomi Luyet, Iman Beney und Nadine Riesen. «Alles Liebi euch zwei», kommentiert TV-Moderatorin Jennifer Bosshard, versehen mit einem weissen Herz-Emoji. «Allerherzlichsti Gratulation», wünscht Divertimento-Star und Moderator Johnny Fischer. Auch Melanie Akanji sowie Michael Beale, Ittens Ex-Coach bei den Glasgow Rangers, gratulieren – ebenso wie Ex-Teamkollege Aurèle Amenda und sein Noch-Mitspieler Mohamed Ali Camara.

Itten steht vor einem Abgang nach Deutschland

Noch? Bereits vor dem Ende der mittlerweile längst abgelaufenen Saison kursierten Gerüchte, wonach Itten mit einem Wechsel ins Ausland liebäugelt. Nach Blick-Informationen lagen ihm mehrere Angebote vor – letztlich einigte er sich mit dem deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Nur: Die Verhandlungen zwischen den Klubs stocken noch. YB will rund zwei Millionen Franken. Der Zweit-Bundesligist kann oder will nicht so viel zahlen.

Itten stammt aus der Jugend des FC Basel, spielte unter anderem für den FC Luzern, den FC St. Gallen, die Glasgow Rangers und Greuther Fürth. Für YB absolvierte der zwölffache Schweizer Nati-Spieler bislang 128 Pflichtspiele.