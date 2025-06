1/6 YB-Stürmer Bedia im Liebesglück – er hat seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht.

Chris Bedia

YB-Goalgetter Chris Bedia entspannt sich derzeit auf Mauritius – und zelebriert dort auch gleich die Liebe. «She said yes», schreibt Bedia am Sonntagabend in seiner Instagram-Story. Dazu teilt er ein Foto seiner nun Verlobten Sanne By mit dem Ring. Auch die Norwegerin teilt Fotos der Verlobung und schreibt dazu: «Ja! Mein bester Freund, Seelenverwandter und die Liebe meines Lebens.» Wann genau beim Liebespaar By-Bedia die Hochzeitsglocken läuten, ist noch unbekannt. Von seinen Teamkollegen Christian Fassnacht und Loris Benito gibts in der Instagram-Kommentarspalte herzliche Glückwünsche.

Vor seiner Reise auf den Inselstaat im Indischen Ozean war Bedia übrigens in seiner Heimat zu Besuch. Auf Instagram postete er Bilder zusammen mit seiner Familie in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste.

Zachary Athekame

Zachary Athekame verbringt seine Ferien bei strahlendem Sonnenschein unter anderem am Pool. Der Sport ist beim YB-Verteidiger trotzdem allgegenwärtig. So zeigen Bilder in den sozialen Medien den 20-Jährigen bei einer Runde Billard.

Fabian Rieder

Auch bei Nati-Mittelfeldspieler Fabian Rieder ist Ferienmodus angesagt. Der Stuttgart-Söldner zeigt in seiner Instagram-Story, dass er seine Ferien am Pool verbringt.





Anton Kade

Nach dem Double mit Basel geniesst der deutsche Aussenläufer – im Endspurt der Saison kam er auch als Aussenverteidiger zum Einsatz – seine Ferien auf der griechischen Insel Kreta. Neben Bootsausflügen mit seiner Freundin liegt auch ein Besuch in einer Kältekammer drin.

Joël Schmied

Sonne, Strand und Meer gibts auch für Ex-Sion-Verteidiger Joël Schmied. Nach der grossen Aufstiegssause mit Köln lädt der Innenverteidiger vor dem Abenteuer 1. Bundesliga seine Batterien auf Ibiza auf.

Loris Benito

Auch Loris Benito erholt sich nach einer schweren Saison – die für ihn abermals mit Verletzungen durchzogen gewesen ist – an einem spanischen Strand. Ob der YB-Führungsspieler in Mallorca auch einen Biergarten und den Ballermann besucht hat? Auf Instagram teilt er jedenfalls nur den Sprung ins kühle Blau.

Marwin Hitz

Der dreifache Familienvater Marwin Hitz teilt keine Ferienfotos, beginnt seine freie Zeit aber mit einem Grillplausch mit Familie und Freunden. «Die Feste feiern, wie sie fallen», schreibt er dazu.

Marvin Hitz (3.v.r.) strahlt beim Grillfest in die Kamera. Foto: Screenshot Instagram

Ruben Vargas

Den Saisonendspurt mit Sevilla verpasste Vargas verletzt, fehlte deshalb auch bei den Nati-Spielen in den Vereinigten Staaten. In den USA ist er trotzdem und entspannt unter den Palmen Miamis.

Ruben Vargas geniesst den Sonnenuntergang in Miami. Foto: Screenshot Instagram

Yanick Brecher

Nicht für alle Eltern bedeuten Familienferien Entspannung. Die Ausschnitte, die FCZ-Keeper Yanick Brecher mit seiner Familie am Strand zeigen, hinterlassen aber einen gelassenen Eindruck. Kein Grund zur Sorge also für die FCZ-Fans, dass sich ihr Stammkeeper dabei vielleicht zu wenig von einer aufwühlenden Saison erholen könnte.

0:26 Am Strand mit der Familie: So geniesst FCZ-Keeper Yanick Brecher seine Ferien

Kevin Rüegg

Der FCB-Rechtsverteidiger versucht sich – neben Entspannung im Liegestuhl – auch auf dem Surfbrett. Das sieht ganz ordentlich aus, die Kurve kratzt Rüegg dann aber nicht und landet im Wasser.

Taulant Xhaka

In der Super League steht wohl kein Spieler mehr für Klubtreue als der zurückgetretene Taulant Xhaka in Basel. In den Ferien trifft sich Xhaka mit den ehemaligen Teamkollegen Renato Steffen und Benjamin Kololli, die mittlerweile für Lugano beziehungsweise Sion auflaufen.

In den Klubfarben getrennt, in den Ferien vereint: Taulant Xhaka, Benjamin Kololli, Renato Steffen. Foto: Screenshot Instagram

Reto Ziegler

Ob Reto Ziegler seine Fussballkarriere fortsetzt, ist noch offen. Beim FC Sion hat der 39-Jährige jedenfalls keine Zukunft. An der ligurischen Küste kann sich Ziegler vor der malerischen Landschaft vielleicht ja bereits ein bisschen an den Ruhestand gewöhnen.

Pajtim Kasami

Der Mann aus Andelfingen ZH reist nach der Saison nach Dubai und geniesst dort die ganze Bandbreite an Unterhaltung, welche die Wüstenstadt zu bieten hat. Auch an ein Fussballspiel verschlägt es Kasami.

Nikolas Muci

Mit neun Saisontoren war der Stürmer einer der Lichtblicke einer enttäuschenden GC-Saison. Seine Ferien geniesst Muci mit seiner Freundin in der Türkei. Die Fotos zeigen: Da hat einer eine romantische Ader.

Felix Mambimbi

FCSG-Angreifer Felix Mambimbi geniesst seine Ferien in Griechenland. Dabei zelebriert er auch seinen ausgefallenen Modegeschmack – und posiert anders als andere Berufskollegen nicht nur oben ohne in den Badehosen für die Kamera.

Alexandre Jankewitz

Den Grossteil der Saison verpasste Winterthurs Mittelfeld-Puncher verletzt. Nach seinem Startelf-Comeback am 2. April gab es für die Winterthurer im Saisonendspurt aus neun Spielen 20 von 27 möglichen Punkten. Nach dem grossen Saisonendspurt entspannt Jankewitz auf Hawaii – und beim FCW wird man hoffen, dass er ja fit zurückkommt.