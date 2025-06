Liebt FCB-Boss David Degen diese deutsche Schauspielerin?

1/8 Hat derzeit gut lachen: FCB-Boss David Degen. Foto: Sven Thomann

Besser könnte es kaum laufen derzeit für David Degen: Finanziell und sportlich hat der 42-Jährige den FC Basel wieder auf Kurs gebracht – und wurde in dieser Saison mit dem Double belohnt. Nun soll es offenbar auch privat ordentlich rund laufen. Wie die «Bild» berichtet, soll Degen frisch verliebt sein – in die deutsche Schauspielerin Vivien Wulf (31).

Wann und wo es bei den beiden erstmals geknistert hat, ist nicht bekannt. Aber: Während der Meisterfeier am 24. Mai war Wulf bereits auf dem Barfi-Balkon dabei. Die deutsche Zeitung veröffentlicht dazu ein Bild, wie die beiden eng aneinandergeschmiegt und mit einem Glas Weisswein in der Hand für ein Foto posieren. Auch beim Cupsieg gegen Biel sollen Wulf und Degen zusammen auf der Tribüne des Berner Wankdorfstadions mitgefiebert haben.

«Ich möchte unbedingt Kinder»

Wie Blick weiss, waren beide vor einigen Wochen auch schon gemeinsam in Zürich unterwegs. Der FCB-Boss wohnt in der Nähe – in Schindellegi, hoch über dem Zürichsee.

Der FCB-Präsident war zuvor über zehn Jahre lang Single. Im April verriet er im hauseigenen FCB-Podcast «Achzädreyenünzig»: «Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht darüber sagen.» Bereits im Dezember 2024 verriet Degen CH Media, dass er sich eine Familie wünsche: «Ich möchte unbedingt Kinder. Und ich weiss, dass es bald einmal passieren muss – sonst bin ich zu alt.»

Wulf bekannt als Larissa Mahnke aus «Sturm der Liebe»

Eine erste Voraussetzung für die Familienplanung wäre mit der neuen Partnerin erfüllt. Doch wer ist Vivien Wulf überhaupt? Die ursprünglich aus Karlsruhe stammende 31-Jährige stand im Alter von zwölf Jahren erstmals vor der Kamera. In den letzten Jahren war sie immer wieder in bekannten deutschen TV-Formaten wie etwa in «Alarm für Cobra 11», «Das Traumschiff» oder auch «Rosamunde Pilcher» zu sehen. Seit Februar 2025 spielt Wulf in der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» die junge Unternehmerin Larissa Mahnke.

Wulf studierte Journalismus in London und veröffentlichte 2021 gemeinsam mit Journalistin Nena Brockhaus das Buch «Pretty Happy: Lieber glücklich als perfekt». In Düsseldorf führt Wulf zudem ein Geschäft für Brautmode.

Erst im September 2023 Fussballer geheiratet

Im September 2023 feierte Wulf mit dem ehemaligen 3. Bundesliga-Kicker Alexander Dercho eine Traumhochzeit auf der Insel Sylt im Norden Deutschlands. Doch das Eheglück hielt nicht lange: Im Frühling 2025 wurde bekannt, dass sich das Paar «einvernehmlich und im Guten getrennt» habe.

Nun scheint sie ihr Herz neu vergeben zu haben – und nimmt für die Liebe einiges auf sich. «Bild» zufolge soll Wulf in letzter Zeit fast jedes Wochenende von Düsseldorf aus in die Schweiz geflogen sein, um Zeit mit dem beim FCB stark eingebundenen Degen zu verbringen.