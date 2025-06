Ludovic Magnin wird in Basel die Nachfolge von Fabio Celestini antreten. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus.

Magnin zum FCB? Am besten mit Sanches!

Magnin zum FCB? Am besten mit Sanches!

1/6 Ludovic Magnin auf der FCB-Bank: Ein Bild, an das man sich gewöhnen darf. Foto: keystone-sda.ch

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Noch ist es nicht offiziell, doch die Meldung, dass Ludovic Magnin in Basel auf Double-Trainer Fabio Celestini folgt, wird in Fan-Kreisen bereits heiss diskutiert. Neben Lob und Vorfreude gibt es auch Skepsis gegenüber dem neuen starken Mann an der Basler Seitenlinie.

Die Ansprüche sind nach der Double-Saison beim FCB wieder hoch. Ob Ludovic Magnin diesen genügen wird? Beim Blick-Voting mit mehr als 27'000 Stimmen sieht das die Mehrheit kritisch. 74 Prozent der User glauben, dass Magnin in Basel scheitern wird (Stand Samstagabend).

Nicht wenige befürchten, dass es ein kurzes Abenteuer wird für den ehemaligen Nationalspieler beim FCB. Doch es gibt auch andere Stimmen in der Blick-Kommentarspalte. «Sowohl als Trainer als auch als Person ist Magnin in den letzten Jahren gereift und könnte für Basel zum Glücksfall werden», schreibt zum Beispiel Cristiano Bernasconi. Ähnlich sieht es auch Leser Jürg Meier: «Ein Heisssporn, dieser Magnin. Als Trainer hat er sich aber weiterentwickelt und dafür hat er meinen Respekt. Es wird sich zeigen, ob er die gleichen Erfolge wie Celestini wird liefern können.»

«Sanches gleich mitnehmen»

Ein Blick ins Fan-Forum des FCB zeigt: Auch bei den Bebbi hätten sich viele einen anderen Namen als Celestini-Nachfolger gewünscht. Manche bezeichnen Ludovic Magnin gar als «Worst Case» – trotz der jüngsten Erfolge mit Lausanne.

Es gibt aber auch klar positive Stimmen, die Magnin als idealen Celestini-Nachfolger sehen und seine Arbeit loben. «Schaut mal, wie gut Lausanne jeweils gegen uns eingestellt war. Die spielten uns phasenweise trotz schwächerem Kader an die Wand», wird das taktische Wissen Magnins gelobt, aber auch die gute Entwicklung junger Talente wird ihm zugutegehalten. «Er soll Sanches auch gleich mitnehmen, sollte er kommen», hofft gar ein FCB-Fan auf einen Super-League-Spektakeltransfer.

Basel als Zwischenstation auf dem Weg nach Stuttgart?

Gewissen Kredit geniesst Magnin auch bei den Blick-Lesern. Er sei ruhiger geworden und habe bei Lausanne gute Arbeit geleistet, findet beispielsweise Theo Zehnder: «Ein zweiter Sforza ist er sicher nicht.»

Das blumigste Zukunftsszenario zeichnet Jürg Kummer: «Magnin holt das Double, übersteht die CL-Ligaphase und wird dann zu Stuttgart wechseln, weil Hoeness zu den Bayern geht, nachdem er mit dem VfB die Europa League gewonnen hat.»

Einziger Haken aus FCB-Sicht: Man müsste im Sommer 2026 bereits den nächsten Erfolgstrainer ersetzen.