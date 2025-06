Klub gibt Update FCB-Fan verlor bei Unfall nach Cupsieg ein Bein

Am Sonntag wurde die Cupfeier des FC Basel aufgrund eines verunfallten FCB-Fans am Bahnhof Wankdorf abgesagt. Nun geben die Bebbi ein Update. Der Fan ist mittlerweile wieder in einem stabilen Zustand, verlor beim Unfall allerdings ein Bein.

Publiziert: 18:02 Uhr | Aktualisiert: vor 16 Minuten