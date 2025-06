1/12 Granit Xhaka wagt einen Blick in die Zukunft. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Granit Xhaka bleibt vorerst bei Bayer Leverkusen, Rückkehr zum FCB unwahrscheinlich

Xhaka schliesst Wechsel in andere Liga trotz Vertrag nicht aus

Galatasaray und Milan interessiert an 135-fachem Nationalspieler Xhaka Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Fans des FC Basel werden sich gedulden müssen. Knapp zwei Wochen ist es her, dass Granit Xhaka (32) bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant (34) die Spekulationen um eine vorzeitige Rückkehr zum FCB so richtig ins Rollen gebracht hat. «Der eine Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder da», verkündete der Nati-Captain. Doch wechselt der Mittelfeldspieler tatsächlich schon jetzt zurück in seine Heimatstadt?

«Natürlich habe ich das Stadion ein wenig angezündet», gibt Xhaka auf der Länderspielreise in Salt Lake City zu. «Aber ich habe in Leverkusen noch drei Jahre Vertrag. Meine Familie und ich sind sehr glücklich in Deutschland. Man weiss im Fussball nie, was in Zukunft kommt. Aber Stand heute werde ich dableiben. Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren.»

Blick will vom Rekord-Nationalspieler wissen, ob eine Rückkehr zum FCB in diesem Sommer überhaupt realistisch ist? «Nein», so Xhakas unmissverständliche Antwort. Dass er allerdings auch in der kommenden Saison das Trikot von Bayer Leverkusen trägt, scheint dagegen immer unwahrscheinlicher.

«Ich bin keine 25 mehr»

Bei der Werkself ist ein riesiger Umbruch im Gange. Captain Jonathan Tah (28) hat den Klub ablösefrei verlassen und bei Bayern München unterschrieben. Jeremie Frimpong (24) ist für über 40 Millionen Franken zum FC Liverpool gewechselt, Spielmacher Florian Wirtz (22) dürfte in den kommenden Tagen denselben Weg gehen. Und Trainer Xabi Alonso hat den Klub bereits in Richtung Real Madrid verlassen.

«Ich habe 2019 bei Arsenal schon einmal einen Umbruch erlebt. So etwas kostet Kraft. Und ich bin keine 25 Jahre mehr, sondern werde bald 33», so Xhaka. Für ihn ist klar, dass die Abgänge einen grossen Verlust für das Team bedeuten. Gleichzeitig zeigt sich Xhaka zuversichtlich, dass Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro die Mannschaft mit Transfers wieder auf das gleiche Niveau bringen können. «Ob mit mir oder ohne mich, ist eine andere Frage», merkt der Nati-Captain allerdings an.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Xhaka steht bei Milan auf dem Zettel

Noch einmal in eine andere Liga zu wechseln, würde Xhaka durchaus reizen. «Ich habe ja noch nicht überall gespielt. Dementsprechend macht man sich da schon auch mal Gedanken», sagt er selbst. «Aktuell sind sie aber ganz weit weg. Ich habe meine Familie und mein Management, die sich um solche Dinge kümmern.» Erst wenn ein Angebot auf dem Tisch liege, würde er sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Ist das vielleicht bereits jetzt der Fall? «Das weiss ich noch nicht», so Xhaka.

Seine Aussagen lassen den Schluss zu, dass Xhaka Bayer Leverkusen nach zwei Jahren trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags verlassen könnte. Schon länger soll Galatasaray die Fühler nach dem 135-fachen Nationalspieler ausgestreckt haben. Auch bei Milan soll Xhaka auf dem Zettel stehen, Kontakt zwischen Spieler und Klub hat es laut italienischen Medien aber noch keinen gegeben.