Österreichs Ski-Traumpaar feiert romantische Blitz-Hochzeit

Stephanie Venier und Christian Walder schweben auf Wolke sieben. Österreichs Ski-Traumpaar hat in romantischer Kulisse geheiratet. Und freut sich nun auf die Zukunft als Familie.

Darum gehts Stephanie Venier und Christian Walder haben geheiratet

Die beiden machten ihre Liebe im Januar 2024 öffentlich

Venier hat kürzlich ihre Karriere beendet und verkündet, dass sie schwanger ist

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In den vergangenen Jahren hat Stephanie Venier (31) auf den Skipisten dieser Welt Gas gegeben. Nun tut sie das auch im Privatleben. Kurz nach ihrem Rücktritt und der Verkündung, dass sie und Speed-Spezialist Christian Walder (34) kommendes Jahr Eltern werden, haben die beiden Ja zueinander gesagt.

Am Mittwoch haben Venier und Walder – umgeben von ihren Liebsten – auf der Stöttlalm bei Innsbruck geheiratet. «Zwei Seelen, ein Herz. Für immer dein», schreibt sie zu Hochzeitsfotos, die sie auf Instagram postet.

Unter den Gästen sind zahlreiche ehemalige Teamkolleginnen. Tamara Tippler, Nadine Fest und Ramona Siebenhofer feiern mit. «Es war so ein wunderschöner Tag voller Liebe und Glück», schreibt Siebenhofer unter den Fotos. Auch andere Ski-Stars schliessen sich den Glückwünschen an. Corinne Suter kommentiert mit einem Herz, und Anna Veith freut sich ebenfalls mit den Frischvermählten.

Walder liebte davor Veniers Teamkollegin

Venier und Walder hatten ihre Liebe Anfang 2024 öffentlich gemacht. Besonders brisant: Schon davor war Walder mit einer österreichischen Speed-Spezialistin liiert. Nach rund zehn Jahren Beziehung trennte er sich im November 2022 von Cornelia Hütter (32). Und fand mit Venier sein neues Glück.

Seine Ski-Karriere ist von Verletzungen geprägt. Er erlitt unter anderem zwei Kreuzbandrisse, kugelte sich mehrfach die Schulter aus, hatte einen Bandscheibenvorfall sowie mehrere Knorpel- und Meniskusverletzungen. Seit Dezember 2023 hat Walder kein Rennen mehr bestritten und im Frühjahr seinen Platz in Österreichs Kader verloren. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist offen.

Rücktritt nach grösstem Erfolg

Seine Frau hingegen hat im August ihre Zukunft geklärt. Wenige Monate, nachdem sie mit WM-Gold im Super-G ihren grössten Erfolg gefeiert hatte, erklärte Venier ihren Rücktritt. Was niemand wusste: Bereits bei diesem Triumph war sie verlobt. «Ich habe schon bei der WM in Saalbach den Verlobungsring getragen – nur ist das keinem aufgefallen», verriet sie. Und lüftete wenig später das nächste Geheimnis. «Unsere Liebe wächst auf die magischste Art und Weise» – mit diesen Worten verkündete Venier ihre Schwangerschaft. Eine Liebe, die nun mit dem Jawort besiegelt wurde.

