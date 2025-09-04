Ex-Ski-Star freut sich über «doppeltes Chaos»

Schöne Nachrichten von Hannes Reichelt. Der ehemalige österreichische Skirennfahrer ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Hannes Reichelt und Frau Larissa freuen sich über zweites Kind

Der ehemalige Skirennfahrer ist jetzt Vater von zwei Söhnen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit viereinhalb Jahren ist Hannes Reichelt (45) Ski-Rentner. Langweilig wird dem ehemaligen österreichischen Speed-Star aber definitiv nicht. Seine Familie hält ihn auf Trab, wie er nun auf Social Media verrät. «Unser kleines Abenteuer wächst weiter», schreibt Reichelt unter einem Foto auf Instagram.

«Wir haben vor kurzem Familienzuwachs bekommen!» Er und seine Frau Larissa, die er 2016 heiratete, sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Reichelt ist jetzt «stolzer Papa von zwei Jungs», oder wie er es umschreibt: «Doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe.»

Die freudige Nachricht verbreitet sich blitzschnell im Ski-Zirkus. Zu den ersten Gratulanten gehören Manuela Mölgg (42) und Werner Heel (43). Auch Italiens Skipaar hat sich kürzlich über die Geburt des zweiten Kindes gefreut. Viele ehemalige Teamkollegen gratulieren dem frischgebackenen Zweifach-Papa ebenfalls unter dem Foto, das ihn auf einem Spaziergang mit seinem Nachwuchs zeigt.

Der grosse Bruder Niklas (6) schiebt dabei stolz den Kinderwagen. Schon in jungen Jahren hat er bewiesen, dass er Papas Ski-Talent geerbt hat. Ob ihm sein Brüderchen ebenfalls nacheifert, wird sich zeigen.

Kugel und WM-Titel im Super-G

Im Frühjahr 2021 zog Reichelt einen Schlussstrich unter seine Skikarriere. Er stand insgesamt bei 305 Weltcuprennen am Start, die meisten davon bestritt er in den beiden Speed-Disziplinen. 13-mal jubelte der Österreicher als Sieger, triumphierte unter anderem am Lauberhorn (2015) und auf der Streif (2014). Total stand er 44-mal auf dem Podest.

In der Saison 2007/08 gewann Reichelt die kleine Kristallkugel im Super-G. In dieser Disziplin krönte er sich – vier Jahre nach WM-Silber – 2015 in Beaver Creek (USA) auch zum Weltmeister.