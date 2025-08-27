Nach einer schweren Verletzung schuftet Guglielmo Bosca fürs Comeback. Und teilt schöne Neuigkeiten. Der italienische Skirennfahrer ist Vater geworden.

Darum gehts Guglielmo Bosca ist zum ersten Mal Vater geworden

Diese Neuigkeiten teilt er mit süssen Fotos auf Instagram

Anfang Dezember verletzte sich Guglielmo Bosca (32) schwer. Der italienische Speed-Spezialist stürzte Abfahrtstraining und zog sich einen komplizierten Wadenbeinbruch zu.

Den Traum von der WM-Teilnahme gab er nicht auf. Er startete sogar in Saalbach (Ö) im Abfahrtstraining. Und musste einsehen, dass er doch noch nicht bereit war. Und verzichtete auf einen Start. «Ich hatte mir gesagt, dass ich es nur versuchen würde, wenn ich im Rennen 100 Prozent geben kann», schrieb Bosca damals auf Instagram.

«Was für eine schöne Überraschung»

Seither hat sich Bosca nur noch selten gemeldet. Den süssen Grund dafür verrät er jetzt. Er ist zum ersten Mal Papi geworden. «Ich war ein paar Monate verschwunden», schreibt er auf Instagram. «Ich war nämlich ein bisschen beschäftigt.» Und zwischen Eindrücken aus dem Training gibts süsse Fotos von Papi Bosca mit Baby.

Von seinem Ski-Ausrüster Head hats als Geschenk einen rosa Strampler mit der Aufschrift «Kleiner Rebell» gegeben – oder eher Rebellin? Die Stramplerfarbe lässt zumindest vermuten, dass es ein Mädchen ist. Die Freude in der italienischen Wintersport-Familie ist gross. «Wow, was für eine schöne Überraschung – Glückwunsch», schreibt etwa Ex-Skirennfahrer Peter Fill.

Bosca schwelgt aber nicht nur im Baby-Glück. Er arbeitet auch intensiv an seinem Comeback. Denn kommenden Winter steht das nächste grosse Highlight an: die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina (It). Klar, will er in seiner Heimat dann am Start stehen. Bisher absolvierte Bosca 72 Weltcuprennen. Sein Bestresultat erreichte er im Januar 2024, als er im Super-G von Garmisch-Partenkirchen (De) Zweiter wurde. Nur zu gerne würde er das bald wiederholen. Am liebsten wohl bei Olympia. Und wer weiss, vielleicht beflügelt ihn sein privates Glück.

