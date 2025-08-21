DE
FR
Abonnieren

Erst Hochzeit, nun Baby-Glück
Ex-Ski-Star Mowinckel erstmals Mutter geworden

Im September des letzten Jahres hat sie geheiratet, nun wartet das nächste Abenteuer auf Ex-Skirennfahrerin Ragnhild Mowinckel. Die Norwegerin ist zum ersten Mal Mutter geworden.
Publiziert: 18:14 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Süsse Neuigkeiten von Ragnhild Mowinckel: Die ehemalige Skirennfahrerin ist zum ersten Mal Mutter geworden.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Ragnhild Mohwinckel ist zum ersten Mal Mutter geworden
  • Viele Ski-Stars gratulieren der ehemaligen norwegischen Skirennfahrerin zur Geburt
  • Mohwinckel beendete ihre 12-jährige Weltcup-Karriere mit 14 Podestplätzen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Süsse Neuigkeiten von Ragnhild Mohwinckel. Die ehemalige norwegische Skirennfahrerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. «Und dann waren wir drei…», schreibt die 32-Jährige auf Instagram unter ein Bild mit ihrem Kind. Dazu dankt sie dem Ulleval-Spital und dem Kreissaal für die «grossartige Unterstützung». Das Geschlecht des Babys verrät Mohwinckel nicht explizit – das blaue Herz lässt allerdings auf einen Jungen schliessen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Unter dem Schnappschuss der Norwegerin gratulieren etliche ehemalige und aktive Ski-Stars. Nicole Schmidhofer (36) kommentiert den Beitrag genauso wie Felix Neureuther (41), Elena Curtoni (34) und Frida Hansdotter (39) mit zahlreichen Emojis. Die norwegische Leichtathletin Amalie Iuel (31) schreibt: «Herzlichen Glückwunsch.»

Mehr Ski-Babys
Ex-Ski-Ass überrascht mit Baby-News
«Die Mädchenbande wächst»
Ex-Ski-Ass überrascht mit Baby-News
Ski-Traumpaar verkündet Baby-Glück
«Und einfach so ist er da»
Ski-Traumpaar verkündet Baby-Glück
Zwei Slalom-Cracks schwelgen im Baby-Glück
Zuwachs in der Ski-Familie
Zwei Slalom-Cracks schwelgen im Baby-Glück
Adelboden-Sieger schwelgt im Baby-Glück
Kurz nach Ski-Rücktritt
Adelboden-Sieger schwelgt im Baby-Glück

Erfolgreiche Karriere

Mohwinckel ist seit zehn Jahren mit Mathias Tangenes in einer Beziehung, vor rund einem Jahr haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Seither trägt die 32-Jährige den Doppelnamen Tangenes Mowinckel. Bei der Feier in Italien waren zahlreiche prominente Gäste anwesend – darunter Tina Weirather oder Joana Hählen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Hochzeit fand nur wenige Monate nach dem Rücktritt der Norwegerinnen aus dem aktiven Ski-Zirkus statt. Im März 2024 hatte Mohwinckel nach zwölf Jahren im Weltcup ihr letztes Rennen bestritten. In dieser Zeit war sie 14 Mal auf dem Podest gestanden, vier Mal davon zuoberst. Dazu kommen je zwei Medaillen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen