Ex-Ski-Star Mowinckel erstmals Mutter geworden

Im September des letzten Jahres hat sie geheiratet, nun wartet das nächste Abenteuer auf Ex-Skirennfahrerin Ragnhild Mowinckel. Die Norwegerin ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Süsse Neuigkeiten von Ragnhild Mohwinckel. Die ehemalige norwegische Skirennfahrerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. «Und dann waren wir drei…», schreibt die 32-Jährige auf Instagram unter ein Bild mit ihrem Kind. Dazu dankt sie dem Ulleval-Spital und dem Kreissaal für die «grossartige Unterstützung». Das Geschlecht des Babys verrät Mohwinckel nicht explizit – das blaue Herz lässt allerdings auf einen Jungen schliessen.

Unter dem Schnappschuss der Norwegerin gratulieren etliche ehemalige und aktive Ski-Stars. Nicole Schmidhofer (36) kommentiert den Beitrag genauso wie Felix Neureuther (41), Elena Curtoni (34) und Frida Hansdotter (39) mit zahlreichen Emojis. Die norwegische Leichtathletin Amalie Iuel (31) schreibt: «Herzlichen Glückwunsch.»

Erfolgreiche Karriere

Mohwinckel ist seit zehn Jahren mit Mathias Tangenes in einer Beziehung, vor rund einem Jahr haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Seither trägt die 32-Jährige den Doppelnamen Tangenes Mowinckel. Bei der Feier in Italien waren zahlreiche prominente Gäste anwesend – darunter Tina Weirather oder Joana Hählen.

Die Hochzeit fand nur wenige Monate nach dem Rücktritt der Norwegerinnen aus dem aktiven Ski-Zirkus statt. Im März 2024 hatte Mohwinckel nach zwölf Jahren im Weltcup ihr letztes Rennen bestritten. In dieser Zeit war sie 14 Mal auf dem Podest gestanden, vier Mal davon zuoberst. Dazu kommen je zwei Medaillen an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.