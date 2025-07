1/10 Marie-Michèle Gagnon und Travis Ganong haben allen Grund zum Strahlen. Foto: Instagram/travisganong

Darum gehts Travis Ganong und Marie-Michèle Gagnon begrüssen ihr erstes Kind Felix

Die Ex-Ski-Stars sind seit 17 Jahren ein Paar, haben letztes Jahr geheiratet

Sein schönstes Geschenk hat Travis Ganong in diesem Jahr mit etwas Verspätung bekommen. Am 14. Juli feierte der ehemalige amerikanische Speedspezialist seinen 37. Geburtstag. Zwei Tage später ist er zum ersten Mal Papi geworden.

«Und einfach so ist er da», schreiben er und seine Frau Marie-Michèle Gagnon (36) auf Instagram. «Willkommen auf der Welt Felix Ganong», verrät das Ski-Traumpaar auch gleich den Namen des Nachwuchses. Und fügt an: «Die Liebe ist echt!»

Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Corinne Suter, Tessa Worley, Felix Neureuther oder Ragnhild Mowinckel, die bald selber zum ersten Mal Mami wird – sie alle gratulieren den frischgebackenen Eltern.

Verlobung in Zermatt

Wenige Tage nach Felix' Geburt haben die beiden gleich den nächsten Grund zur Freude. Sie feiern ihren ersten Hochzeitstag. «Ich könnte mir keinen besseren Partner fürs Leben wünschen!», schreibt Gagnon zu einem Schnappschuss, den sie zu diesem Anlass teilt. «Wir haben so viel Spass zusammen.»

Und das schon seit Jahren. Der Amerikaner und die Kanadierin sind seit 17 Jahren ein Paar. In ihrer Beziehung spielt auch die Schweiz eine wichtige Rolle. Denn verlobt haben sich die beiden 2021 in Zermatt VS. Ihren Ring präsentierte Gagnon damals mit einem wilden Tanz zu Beyoncés Hit «Single Ladies». Knapp drei Jahre später haben die beiden mitten in der Natur am Lake Tahoe (USA) ihre romantische Hochzeit gefeiert.

Als Brautpaar in die Ski-Rente

In die Rolle des Brautpaares sind sie da allerdings nicht zum ersten Mal geschlüpft. Denn das taten sie schon im Frühjahr 2023, als sie gemeinsam ihre Karrieren beendeten und in dem Outfit die Piste runterbretterten.

Allrounderin Gagnon trat nach 273 Weltcuprennen ab, Speedspezialist Gangon startete 189-mal. Beide konnten je zweimal gewinnen. Im Gegensatz zu seiner Frau hat Ganong eine WM-Medaille zu Hause. 2015 wurde er Vize-Weltmeister in der Abfahrt.

