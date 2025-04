Ex-Ski-Ass lüftet süsses Baby-Geheimnis

1/7 Ragnhild Tangenes Mowinckel hat allen Grund zum Strahlen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ragnhild Tangenes Mowinckel erwartet ihr erstes Kind

Im vergangen September hat sie in Italien geheiratet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im letzten September haben bei Ragnhild Mowinckel (32) die Hochzeitsglocken geläutet. Nach neun Jahren Beziehung hat die ehemalige Skirennfahrerin Mathias Tangenes geheiratet, trägt seither den Doppelnamen Tangenes Mowinckel. Das rauschende Fest fand in Italien statt. Auch zahlreiche ehemalige Konkurrentinnen wie Tina Weirather oder Joana Hählen waren unter den Gästen.

Nun hat die Norwegerin schon wieder Grund zur Freude. Auf Instagram lüftet sie das süsse Geheimnis: Sie und ihr Mann erwarten Nachwuchs. «Das Leben wird grösser – im wörtlichen und im übertragenen Sinn», schreibt Tangenes Mowinckel zu Fotos, die strahlend mit ihrem Babybauch zeigen. Und ergänzt: «Ich freue mich darauf, dieses neue ‹Erweiterungspaket› mit schlaflosen Nächten, einem ständigen ‹menschlichen Aufkleber› und vielen neuen Abenteuern zu beginnen.»

Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Yayyyy, Glückwunsch», schreibt etwa US-Superstar Mikaela Shiffrin. Auch Hählen, Lindsey Vonn oder Kjetil Jansrud schliessen sich an und kommentieren die Fotos.

Viele Verletzungen und vier Siege

Erst vor 14 Monaten hat Tangenes Mowinckel einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere gezogen. «Es war ein ‹einmaliges Abenteuer›, aber alles Gute hat einmal ein Ende», schrieb sie damals auf Social Media.

Insgesamt war sie 14 Jahre Teil des norwegischen Nationalteams, hat in zwölf Jahren Weltcup 249 Rennen bestritten. Ausser im Slalom ging Tangenes Mowinckel in allen Disziplinen an den Start. Ihre grössten Erfolge: Olympia-Silber 2018 in der Abfahrt und im Riesenslalom, sowie zweimal WM-Bronze (2019 Kombi und 2023 Riesenslalom).

Im Weltcup feierte Tangenes Mowinckel, die immer wieder mit Verletzungen – unter anderem zwei Kreuzbandrissen – zu kämpfen hatte, vier Siege und stand insgesamt 14-mal auf dem Podest.

