1/7 Bryce Bennett hat allen Grund zur Freude. Foto: Getty Images

Darum gehts US-Skistar Bryce Bennett und Frau Kelley begrüssen ihr erstes Kind

Baby Kate Page Bennett wurde am 28. März geboren

Bennett ist mit 2,01 m einer der grössten Athleten im Ski-Weltcup

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bryce Bennett (32) zählt zu den grössten Athleten im Ski-Weltcup. Dies nicht wegen unzähliger Erfolge – der Amerikaner hat bisher zweimal die Gröden-Abfahrt (2021 und 2023) gewonnen –, sondern wegen seiner Körpergrösse. 2,01 m misst der Speedspezialist.

Kein Wunder spielte Bennett Anfang Dezember darauf an, als er und seine Frau Kelley verkündeten, dass sie erstmals Eltern werden. «Das grösste Baby der Welt kommt im März 2025», schrieb er auf Instagram.

Nun hat der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt – und damit brav gewartet, bis die Ski-Saison zu Ende gegangen ist. «Kate Page Bennett, unser Mädchen», schreibt die frischgebackene Mutter wenige Tage nach der Geburt auf Instagram. Dazu postet sie einen süssen Schnappschuss des Babys. Und verrät auch gleich, dass die Kleine am 28. März geboren wurde.

Nach wilder Waldhochzeit nun Baby-Glück

Sechs Tage zuvor hätte Bennett das letzte Rennen der Saison bestreiten sollen. Doch die Abfahrt beim Weltcupfinal in Sun Valley (USA) fiel dem Wetter zum Opfer. Danach hat er mit seiner Frau noch die letzten Baby-freien Tage genossen. Diese sind nun vorbei.

Und die Freude im Ski-Zirkus ist riesengross. Die kanadische Ex-Fahrerin Marie-Michèle Gagnon (35), die im Sommer ihr erstes Kind erwartet, lässt unter dem Foto vier rote Herzen, auch Ski-Grieche AJ Ginnis (30) gratuliert. Und Frankreichs ehemaliger Abfahrer Johan Clarey (44) schreibt: «Ein kleines Mädchen, das schönste Geschenk überhaupt!»

Mit seiner Frau Kelley ist Bryce Bennett seit 2015 zusammen. Nach sechs Jahren Beziehung machte er ihr einen Antrag, im Sommer 2022 heirateten sie am stark bewaldeten Westufer des Lake Tahoe. Die Party an der wilden Waldhochzeit dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Nun hat für die beiden ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

