Auf einen Blick US-Skistar Bryce Bennett und Frau Kelley erwarten ihr erstes Kind

Ehemalige Teamkollegen gratulieren und scherzen über die Grösse des Babys

«Das grösste Baby der Welt kommt im März 2025» – mit diesen Worten verkünden der amerikanische Speedspezialist Bryce Bennett (32) und seine Frau Kelley, dass sie erstmals Eltern werden. Dazu posten die beiden auf Instagram ein Video, das einen Einblick in die bisherige Schwangerschaft gewährt. Darin ist das Ehepaar etwa bei einer Ultraschalluntersuchung zu sehen oder wie es auf dem Sofa den Bauchvergleich wagt.

Reaktionen auf die schönen Neuigkeiten lassen nicht lange auf sich warten. Auch viele ehemalige Teamkollegen kommentieren den Beitrag. «Bring ihm besser all deine Basketballfähigkeiten bei», kommentiert etwa Steven Nyman (42) wegen Bennetts Aussage zur Grösse des Babys. «Nein, das ist episch!», freut sich auch Resi Stiegler (39). «So glücklich für euch beide.» Ebenfalls unter den Gratulanten ist Lindsey Vonn (40), die am Wochenende bei den FIS-Rennen in Copper Mountain (USA) ihr Comeback geben wird.

Hochzeit am Lake Tahoe

Die Baby-News macht Bennett kurz vor seinem ersten Saisonrennen öffentlich. Am Wochenende finden in Beaver Creek (USA) die ersten Speedrennen statt. Ob ihn die Papi-Freuden beflügeln? Im ersten Abfahrtstraining belegte er 21. Platz. Bisher bestritt er 148 Weltcuprennen. Seine beiden einzigen Siege feierte er in der Gröden-Abfahrt (2021 und 2023).

Mit seiner Frau Kelley ist Bryce Bennett seit 2015 zusammen. Nach sechs Jahren Beziehung machte er ihr einen Antrag, im Sommer 2022 heirateten sie am stark bewaldeten Westufer des Lake Tahoe. Die Party an der wilden Waldhochzeit dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Nun wartet auf die beiden der nächste Höhepunkt ihrer Liebe.