1/5 Schöne Neuigkeiten von Trevor Philp. Foto: keystone-sda.ch

Philp bestritt 155 Weltcuprennen und wurde Vizeweltmeister

«Ein Tag, den wir nie vergessen werden!», schreibt der ehemalige kanadische Skirennfahrer Trevor Philp (32) auf Instagram. Der süsse Grund: Er und seine Frau Ana Koobal Philp sind erstmals Eltern geworden. Der kleine Liam hat am 18. November das Licht der Welt erblickt.

Die freudige Nachricht verbreitet sich blitzschnell im Ski-Zirkus. Marie-Michèle Gagnon, Christof Innerhofer oder Resi Stiegler – sie alle lassen unter dem Beitrag ihre Glückwünsche da. Auch Alejo Hervas freut sich mit dem frisch gebackenen Papa. «Glückwunsch, mein Freund», schreibt der Konditionstrainer von Marco Odermatt und Co. unter das Babyfoto.

Rücktritt nach 155 Rennen

Trevor Philp bestritt in seiner Karriere 155 Weltcuprennen, die meisten davon im Slalom und Riesenslalom. Aufs Podest hat er es nie geschafft, seine Bestresultate sind ein 4. Platz im Team-Event und je ein 5. Platz in einem Parallel-Rennen und einer Kombination. Insgesamt klassierte sich der Kanadier sechsmal in den Top 10. Er nahm an drei Olympischen Spielen und fünf Weltmeisterschaften teil. 2015 wurde er im Team-Wettbewerb mit Kanada Vizeweltmeister.

Während dieser Zeit an seiner Seite: seine Frau Ana. Die beiden heirateten im Sommer 2022 nach sieben Jahren Beziehung. Anderthalb Jahre später zog Philp einen Schlussstrich unter seine Karriere. «Es ist jetzt Zeit für mich, neue Ziele zu verfolgen, neue Herausforderungen zu finden und mehr zu Hause zu sein», schrieb er damals auf Instagram. «Es ist ein neues Kapitel, auf das ich mich freue.»

Nun hat mit der Geburt von Liam ein neues Kapitel angefangen. Philps Pläne für seinen Sohn? «Er wird bald die Pisten rocken ... nach ein paar Kniebeugen», scherzt er in seiner Instagram-Story.