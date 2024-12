1/7 Schöne Nachrichten von Thomas Dressen. Foto: Sven Thomann

Der deutsche Speedspezialist beendete im Januar seine Karriere

Am 13. Januar 2024 erlebte Thomas Dressen (31) den Tiefpunkt seiner Ski-Karriere. Am Lauberhorn büsste er 11,42 Sekunden auf die Siegerzeit von Marco Odermatt (27) ein. Dies, weil der deutsche Speedspezialist kurz nach dem Start einen stechenden Schmerz im Knie verspürt hatte.

Auf dem Heimweg machte er sich Gedanken und musste sich eingestehen, dass seine Karriere auf den letzten Metern ist. Als am Abend seine Frau Birgit Tochter Elena, die im Sommer 2023 zur Welt gekommen ist, ins Bett brachte, hatte Dressen einen Moment für sich.

Er schaute sich den grössten Triumph seiner Karriere noch einmal an: die Siegfahrt 2018 auf der Streif. Wie er dem «Spiegel» verriet, wurde ihm in diesem Moment bewusst: «So wie damals kann ich nie wieder fahren.» Er entschied sich zum Rücktritt und beendete eine Woche später in Kitzbühel (Ö) seine Karriere.

Auch, weil es «noch ein Leben nach dem Skirennsport» gibt und er mit seinen Kindern aktiv sein möchte. Nun wird dieser Wunsch erfüllt. «Baby loading ...», schreibt Dressen auf Instagram und verrät, dass er und seine Frau zum zweiten Mal Eltern werden. Dazu gibts süsse Familienschnappschüsse, auf denen die bald grosse Schwester den Babybauch küsst. Die Glückwünsche unter diesen schönen Neuigkeiten sind zahlreich.

Dressen ist Deutschlands erfolgreichster Abfahrer. Fünf Siege feierte er, zwei weitere Male wurde er Dritter, hinzu kommen drei Podestplätze im Super-G. Insgesamt bestritt er 80 Weltcuprennen. Dass er nicht mehr Erfolge feiern konnte, liegt an seiner Krankenakte.

Wenige Monate nach seinem Streif-Sieg zog er sich bei einem Sturz eine schwere Knieverletzung zu, auch die Hüfte wurde lädiert. Obwohl er ein Jahr später mit einem Sieg zurückkehrte, war er danach nie wieder der Alte. Das Vertrauen in sich und seinen Körper liess ihn im Stich. Zwischen März 2020 und November 2022 bestritt er nur ein einziges Rennen. Die Hüfte bereitete Probleme, sein Knie wurde immer wieder operiert. Und zwangen ihn letztlich zum Rücktritt.