Schweizer Duell um Kugel – von Allmen muss vorlegen

Odermatt oder von Allmen?

In der Disziplinenwertung führt Marco Odermatt 83 Punkte vor Franjo von Allmen. Um sich die Kugel zu sichern, reicht ihm ein 14. Platz. Wird er 15. (nur bis zu diesem Rang gibt es beim Weltcupfinal Punkte) oder ist schlechter und von Allmen gewinnt gleichzeitig das Rennen, holt sich der Weltmeister Kristall.

In diesem Schweizer Duell muss von Allmen vorlegen. Er startet mit der Nummer 11, Odermatt folgt mit der 15. Insgesamt haben sich sechs Schweizer für den Weltcupfinal qualifiziert (nur die Top 25 des Winters dürfen starten). Loïc Meillard zählt nicht dazu – er steht allerdings auf der Startliste, weil er über 500 Weltcuppunkte gesammelt hat und so in jedem Rennen startberechtigt ist. Das sind die Nummer der übrigen Schweizer: 2 Lars Rösti, 6 Alexis Monney, 8 Justin Murisier, 9 Stefan Rogentin, 24 Loïc Meillard.