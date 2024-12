1/6 Schöne Neuigkeiten von Thomas Dressen. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Thomas Dressen und seine Frau Birgit sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Erst Anfang Dezember machten die beiden die Schwangerschaft öffentlich

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erst Anfang Dezember hat Thomas Dressen (31) ein süsses Geheimnis gelüftet. Auf Instagram verriet der ehemalige deutsche Speed-Spezialist, dass er und seine Frau Birgit zum zweiten Mal Eltern werden. Nun hat das Baby kurz vor dem Jahreswechsel das Licht der Welt erblickt.

«Das Leben ist voller Wunder und du bist eines davon!», schreibt das Ehepaar Dressen auf Social Media zu einem süssen Schnappschuss des jüngsten Familienmitglieds. Und verrät mit den Worten «Herzlich willkommen Luca» auch gleich, dass Elena (1) ein Brüderchen bekommen hat.

Die Gratulationen zum Nachwuchs lassen nicht lange auf sich warten. «Herzlichen Glückwunsch», schreibt Dressens ehemalige Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann. Auch Felix Neureuther, Viktoria Rebensburg, Marco Odermatt oder Joana Hählen gefällt das Posting.

Tiefpunkt und Rücktritt Anfang 2024

Noch zu Beginn des Jahres erlebte Dressen den Tiefpunkt seiner Ski-Karriere. Am 13. Januar 2024 büsste er am Lauberhorn 11,42 Sekunden auf die Siegerzeit von Marco Odermatt ein. Dies, weil er kurz nach dem Start einen stechenden Schmerz im Knie verspürt hatte. Nur Stunden danach entschied er sich zum Rücktritt und beendete eine Woche später in Kitzbühel (Ö) seine Karriere. An dem Ort, wo er mit dem Sieg 2018 seinen grössten Triumph feierte.

Dressen ist Deutschlands erfolgreichster Abfahrer. Fünf Siege feierte er, zwei weitere Male wurde er Dritter, hinzu kommen drei Podestplätze im Super-G. Insgesamt bestritt er 80 Weltcuprennen. Dass er nicht mehr Erfolge feiern konnte, liegt daran, dass er immer wieder von Verletzungen gebremst wurde. Auch deswegen zwang ihn sein Körper letztlich zum Rücktritt. Nun endet das Jahr 2024, das unschön begonnen hat, mit einem privaten Highlight.