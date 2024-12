Zahlreiche Schweizer Sport-Stars schwelgen 2024 im Babyglück

Bencic, Fiala und Co

Reto Schmidiger

Sportlich ist es Reto Schmidiger (32) in diesem Jahr nicht rund gelaufen. Mitte Dezember hat er einen Schlussstrich unter seine Karriere gezogen. Privat gab es für den frischgebackenen Ski-Rentner dafür ein grosses Highlight. Er und seine Frau Annina freuen sich am 22. Januar über die Geburt von Sohn Nino. «Einfach stolz und dankbar», schreibt Schmidiger auf Instagram.

Tina Weirather

Eigentlich ist Tina Weirather (35) Liechtensteinerin. Während ihrer Ski-Karriere trainierte sie aber mehrheitlich mit den Schweizerinnen – deswegen ist sie für uns auch fast eine Schweizerin. Am 28. Januar werden sie und ihr Mann, der ehemalige SRF3-Radiomoderator Fabio Nay (35), erstmals Eltern. Ihr Sohn Lio ist das grösste Glück des Paares, das seit 2022 verheiratet ist.

Tina Weirather und Fabio Nay bei ihrer Hochzeit 2022. Foto: Andreas Conrad

Carlo Janka

Am 15. Februar bekommt die Familie von Carlo Janka (38) Zuwachs. Töchterchen Lina erblickt zu Hause in Obersaxen GR das Licht der Welt. Für den Gesamtweltcupsieger 2009/10 und seine Frau Jenny ist es nach Ellie (5) und Lio (2) das dritte Kind. Die beiden sind seit 2017 ein Paar, zwei Jahre später folgte die Hochzeit.

Carlo und Jenny Janka 2021 mit Töchterchen Ellie. Foto: Sven Thomann

Dario Cologna

Mitte April wird Leano Richard (3) grosser Bruder. Der vierfache Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna (38) und seine Frau Laura freuen sich über die Geburt einer Tochter. Mila kommt am 15. April zur Welt. «Unsere Herzen sind voll», schreibt Cologna auf Instagram. Dazu postet er ein zuckersüsses Foto, auf dem Leano Richard das Händchen seiner Schwester hält.

Belinda Bencic

Anfang November 2023 überraschte Belinda Bencic (27) mit ihrer Schwangerschaft. «Wir erwarten unser kleines Wunder», schrieb sie auf Instagram. Kurz darauf folgte die Verlobung mit Martin Hromkovic (42). Und am 23. April hat die kleine Bella das Licht der Welt erblickt. Schon vor der Geburt war für Bencic klar, dass sie als Mami auf die Tennis-Tour zurückkehren will. Inzwischen hat sie bereits wieder erste Turniere gespielt – und Bella war hautnah dabei.

Bella ist hautnah dabei, wenn Mami Belinda Bencic Tennis spielt. Foto: Instagram/belindabencic

Kevin Fiala

Der Mai 2024 bleibt für Kevin Fiala (28) in emotionaler Erinnerung. Der Schweizer NHL-Star und seine Frau Jessica werden zum ersten Mal Eltern. Kurz nach der Geburt verlässt Fiala seine Familie, um mit der Hockey-Nati an der Weltmeisterschaft zu spielen. Dort verliert er den Final gegen Tschechien. «Die Geburt war der schönste Tag in meinem Leben», sagt Fiala gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Und Töchterchen Masie-Mae wird ihren Papi bestimmt über die bittere Final-Niederlage hinweggetröstet haben.

Ricardo Rodriguez

An der Fussball-EM ist die Nati im Viertelfinal ausgeschieden. Trotzdem hat der Tag des Finals für einen Nati-Star eine besondere Bedeutung. Ricardo Rodriguez (32) wird just am 14. Juli zum zweiten Mal Papi. Er und seine langjährige Partnerin Nicole freuen sich über die Geburt von Cruz. Nach Santiago (3) ist es der zweite Sohn für das Paar.

Briar und Yannick Schwaller-Hürlimann

Im sechsten Monat schwanger nimmt Briar Schwaller-Hürlimann (31) mit ihrem Mann Yannick (29) an der Mixed-Doubles-WM im Curling teil. «Auf dem Curling-Rink spüre ich ab und zu die Bewegungen des Babys», sagt sie zur «Schweizer Illustrierten». Schon damals weiss sie, dass sie einen Sohn erwartet. Am 16. Juli erblickt River Walter das Licht der Welt. «Wir sind überglücklich, endlich die Füsse zu treffen, die Briar die letzten Monate getreten haben», freut sich das Paar.

Mit diesem Foto verkündet das Curling-Paar die Geburt seines Sohnes. Foto: Instagram/xbriarx

Nick Alpiger

«Aus dem Bauch und mitten ins Herz», schreibt Schwinger Nick Alpiger (28) auf Instagram. Am 31. Juli ist der Nordwestschweizer Eidgenosse Papi geworden. Lara ist nach Tina (1) die zweite Tochter für den zehnfachen Kranzfestsieger und seine Partnerin Nadja. Vier Tage nach Laras Geburt steigt Alpiger erstmals als Zweifach-Papi in die Zwilchhosen – und triumphiert beim Niklaus-Thut Schwinget in Zofingen AG.

Denise Feierabend

Im August ist die Erde für Denise Feierabend einen Moment still gestanden. Mit diesen Worten verkündet die ehemalige Skirennfahrerin, dass sie erneut Mami geworden ist. Am 21. August erblickt Jonas das Licht der Welt. Für Feierabend und ihren Mann Andy Senn, den sie 2017 kennenlernte und drei Jahre später heiratete, ist es das zweite Kind. Tochter Lina ist zweijährig.

Manuel Akanji

«Wir sind überglücklich und unglaublich dankbar, die Geburt unserer wunderschönen Tochter bekannt zu geben», schreibt Manuel Akanji (29) im September auf Social Media. Khiara Sofia Yemaya heisst das dritte Kind des Nati-Stars und seiner Frau Melanie, das am 9. September Geburtstag hat. Keeyan Lamar Ayodele (2) und Aayden Malik Adebayo (4) sind sichtlich stolz auf ihre kleine Schwester, wie den Fotos zu entnehmen ist, die Akanji teilt.

Mauro Caviezel

Gleich über doppeltes Babyglück darf sich Ex-Skistar Mauro Caviezel (36) freuen. Am 11. November werden er und seine Frau Nina Eltern der Zwillinge Nala Rose und Maleo Mauro. «Ich bin sehr aufgeregt, euch die Welt zu zeigen», schreibt Caviezel zu einer Reihe Schnappschüsse. Und fügt an: «Stolz und voller Vorfreude.» Seine Frau lernte Caviezel 2020 kennen, als er sich von einem Achillessehnenriss erholte. 2023 feierten die beiden eine rauschende Hochzeit.

Simon Kindschi

Am 15. November sitzt SCB-Spieler Simon Kindschi (28) im Bus Richtung Freiburg. Dort steigt am Abend das Zähringer Derby. Es findet ohne den Bündner statt. «Auf halbem Weg nach Fribourg hiess es im Bus für mich: umkehren», sagt er zu Blick. Ein Betreuer fährt ihn zurück und ins Spital zu seiner schwangeren Frau Nina (32). Dann geht es ganz schnell. Noch bevor das Spiel in Freiburg zu Ende ist, erblickt der kleine Men das Licht der Welt. Er ist ein richtiges Hockey-Baby, sein Mami gewann mit der Hockey-Nati WM- und Olympia-Bronze.

Simon und Nina Kindschi schwelgen seit November im Babyglück. Foto: Pius Koller

Mark Streit

Kurz vor seinem 47. Geburtstag gibts für Mark Streit ein besonderes Geschenk. Der Ex-NHL-Star und seine Frau Fabienne freuen sich am 1. Dezember über die Geburt von Sohn Nicklas. «Ruhig, abgeklärt und souverän hat er es gemeistert», sagt Streit zu Blick. Nach den Töchtern Victoria (7) und Josephine (6) ist es das dritte Kind für Mark und Fabienne Streit. Sie sind seit Sommer 2014 ein Paar, zwei Jahre später feierten sie ihre Traumhochzeit.

Mark Streit mit seinem Sohn Nicklas. Foto: zVg

Internationale Sport-Babys

Nicht nur zahlreiche Schweizer Sport-Stars haben sich 2024 über Familienzuwachs gefreut, sondern auch internationale. Der deutsche Fussballer Joshua Kimmich ist zum vierten Mal Vater geworden, sein Landsmann Marco Reus schwelgt zum zweiten Mal im Babyglück. Auch bei FCB-Spieler Mohamed Dräger oder Brasilien-Kicker Neymar hat es Nachwuchs gegeben.

Die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki ist wie Belinda Bencic Mami einer Tochter namens Bella geworden. Ex-Spieler Andreas Seppi ist ebenfalls Vater geworden. HCD-Spieler Joakim Nordström erlebt bange Momente, weil sein Sohn Sandro als Frühchen das Licht der Welt erblickt.

1/8 Josua Kimmich ist zum vierten Mal Vater geworden. Foto: imago/Beautiful Sports

Über zahlreiche Babys darf sich im Ski-Zirkus gefreut werden. Alexis Pinturault, Julia Mancuso, Eva-Maria Brem oder Mattias Hargin – sie schwelgen 2024 ebenso im Babyglück wie die Ski-Paare Tessa Worley und Julien Lizeroux oder Resi Stiegler und David Ketterer, um nur einige zu nennen.

Und einige Sport-Stars haben verkündet, dass sie freudiger Erwartung sind. So gibts 2025 unter anderem bei Nati-Captain Granit Xhaka, Nati-Fussballerin Ramona Bachmann, Mountainbiker Matthias Flückiger oder Beachvolleyballerin Joana Mäder Nachwuchs.

