Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Wir sind überglücklich und unglaublich dankbar, die Geburt unserer wunderschönen Tochter bekannt zu geben», schreibt Manuel Akanji (28) am späten Mittwochabend auf Instagram. Es ist das dritte Kind für den Nationalspieler und seine Frau Melanie. Erstmals ist es eine Tochter.

Das Mädchen hört auf den Namen Khiara Sofia Yemaya Akanji. «Unsere Herzen könnten voller nicht sein. Das ist ein Moment, den wir für immer schätzen werden», so der Nati-Star weiter.

Dazu stellt er auch Fotos, in denen seine zwei Söhne Keeyan Lamar Ayodele und Aayden Malik Adebayo ihre junge Schwester ein erstes Mal halten. «Sie werden die besten grossen Brüder sein», schrieb der Schweizer vergangenen Mai schon, als er die Baby-News erstmals bekannt gegeben hatte.

Nati-Star Manuel Akanji ist zum 3. Mal Vater geworden. Foto: TOTO MARTI 1/4

Die Glückwünsche von Nati-Kollegen, von denen sich Akanji nach der unglücklichen Niederlage gegen Spanien am Sonntag erst kürzlich verabschiedet hat, sind in der Kommentarspalte nicht fern. Doch auch internationale Top-Shots und ehemalige Teamkollegen wie Jude Bellingham oder Emre Can gratulieren Akanji zur Geburt seiner ersten Tochter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos