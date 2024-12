1/8 Mark Streit hat allen Grund zur Freude. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Mark Streit ist zum dritten Mal Vater geworden

Sohn Nicklas hat am 1. Dezember das Licht der Welt erblickt

Streit bestritt 820 NHL-Spiele und gewann 2017 den Stanley Cup Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am 11. Dezember feiert Mark Streit seinen 47. Geburtstag. Sein wohl schönstes Geschenk hat der ehemalige Schweizer NHL-Star schon jetzt bekommen. Er und seine Frau Fabienne sind zum dritten Mal Eltern geworden. Nach den Töchtern Victoria (7) und Josephine (6) freut sich der Ex-Eishockeyprofi über einen Sohn.

Am Sonntagabend, um Punkt 20 Uhr, hat Sohn Nicklas das Licht der Welt erblickt. «Ruhig, abgeklärt und souverän hat er es gemeistert», sagt Streit gegenüber Blick. «Fabienne und Nicklas geht es blendend.»

Mark und Fabienne Streit sind seit Sommer 2014 ein Paar. Nach anderthalb Jahren Beziehung ging er während eines Kurzurlaubs in Miami Beach auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Die Traumhochzeit fand im Sommer 2016 in Interlaken BE statt. «Es war ein perfekter Tag, wir haben mit unserer Familie und unseren Freunden ein rauschendes Hochzeitsfest gefeiert», schwärmte er damals gegenüber Blick. Ein halbes Jahr später wurden sie erstmals Eltern. Nun ist Familie Streit um ein weiteres Mitglied gewachsen.

820 Partien in der NHL

Streit war 2009 der erste Schweizer, der in der NHL für das All-Star-Game nominiert wurde. In der besten Eishockeyliga der Welt absolvierte er für die Montréal Canadiens, die New York Islanders, die Philadelphia Flyers sowie die Pittsburgh Penguins insgesamt 820 Partien und erzielte 100 Tore. Den grössten Erfolg feierte er 2017, als er mit den Penguins den Stanley Cup gewann. Seine Karriere lancierte Streit als 17-jähriger bei Fribourg, spielte danach auch für Bern, Davos und die ZSC Lions. Insgesamt lief er in der höchsten Schweizer Liga 499-mal auf.

Auch in der Nationalmannschaft war Streit über Jahre eine feste Grösse, nahm an vier Olympischen Spielen und 13 Weltmeisterschaften teil. Im Herbst 2017 beendete Streit seine eindrückliche Karriere. Nach dem Rücktritt kehrte er mit seiner Familie in die Schweiz zurück.