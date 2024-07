Marie-Michèle Gagnon und Travis Ganong gehen schon seit Jahren gemeinsam durchs Leben. Nun tun sie das als Ehepaar. Die beiden ehemaligen Ski-Asse haben am Wochenende geheiratet.

1/14 Marie-Michèle Gagnon und Travis Ganong haben geheiratet.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im März 2023 verabschiedeten sich Marie-Michèle Gagnon (35) und Travis Ganong (36) aus dem Weltcup. Die beiden Ski-Asse bretterten beim Saisonfinal im andorranischen Soldeu als Brautpaar die Piste runter. Verheiratet waren sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht – aber verlobt. Den Antrag hatte der Amerikaner im September 2021 in Zermatt VS gemacht. Bei garstigem Wetter ging er auf die Knie und stellte die Fragen aller Fragen. Überglücklich sagte die Kanadierin Ja und präsentierte ihren Verlobungsring mit einem wilden Tanz zu Beyoncés Hit «Single Ladies».

Verlobung mit Freund Ganong: Marie-Michèle Gagnon feiert zu Beyoncés «Single Ladies» ( 00:35 )

Knapp drei Jahre später hat Gagnon erneut Ja gesagt. Die beiden Ex-Ski-Asse haben am Wochenende geheiratet. Das zeigen zahlreiche Posts von Freunden, die die beiden auf Instagram teilen. Die Location, die sich die beiden für die Hochzeit ausgesucht haben, könnte romantischer nicht sein. Mitten in der Natur am Lake Tahoe (USA) sind sie nach rund 16 Jahren Beziehung den Bund der Ehe eingegangen. Das Brautpaar hat es sich dabei nicht nehmen zu lassen, mit einem Kanu vorzufahren. Einen der ersten Küsse als Ehefrau und Ehemann gab es auf einem Felsen mitten im Wasser.

«Einige ernsthafte Pläne»

Unter den Gästen sind zahlreiche Ski-Asse. «Wir haben hier einige ernsthafte Pläne», schrieb Ilka Stuhec (33) schon vergangenen Mittwoch voller Vorfreude auf Instagram zu einem Foto, das ein Namensschild «Gagnon-Ganong» zeigt. Die Slowenin ist nicht die einzige, die eine weite Anreise hatte. Auch die Italienerin Federica Brignone (34) lässt sich die Hochzeit nicht entgehen. Und nutzt den Trip gleich noch für einen Abstecher nach San Francisco. Ebenfalls bei der Feier dabei sind Steven Nyman, Alice Merryweather oder Bryce Bennett. Letzter kennt sich mit Hochzeiten in der Natur bestens aus. Bennett und seine Frau Kelley feierten vor zwei Jahren eine wilde Wald-Hochzeit.

Ganong und Gagnon beendeten ihre Karrieren gemeinsam nach der Saison 2022/23. Er bestritt insgesamt 189 Weltcuprennen, sie startete 273-mal. Beide konnten je zweimal gewinnen. Im Gegensatz zu seiner Frau hat Ganong eine WM-Medaille zu Hause. 2015 wurde er Vize-Weltmeister in der Abfahrt. Während ihres ersten Jahres als Ski-Rentnerpaar haben die beiden die Welt bereist. Und nun ihre Liebe mit der romantischen Hochzeit gekrönt.