1/10 Auf diesem Foto frisch verlobt, nun verheiratet: Luke und Cassandra Winters.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

An einem sonnigen Herbsttag 2022 ging Luke Winters (27) aufs Knie. Der amerikanische Slalom-Spezialist fragte seine langjährige Freundin Cassandra, ob sie ihn heiraten will. Überglücklich nahm sie den Antrag an. «Das einfachste Ja meines Lebens», schrieb sie über diesen Moment auf Instagram. «Ich freue mich riesig, meinen besten Freund zu heiraten!»

Knapp zwei Jahre später haben für die beiden am 14. Juli die Hochzeitsglocken geläutet. Und das an einem besonders romantischen Ort: der «Farm on Golden Hill», einem historischen Bauernhof in Silverton, Oregon. Unter freiem Himmel bei strahlendem Sonnenschein haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben.

Er ganz klassisch im schwarzen Anzug mit Fliege, sie in einem schulterfreien weissen Kleid mit bestickter Schleppe. «Der perfekteste Tag überhaupt. Ich bin so dankbar», kommentiert die frisch gebackene Mrs. Winters ihre Hochzeit und veröffentlicht dazu ein paar Fotos auf Instagram.

Das rauschende Fest dauert bis tief in die Nacht. Auch Winters' Teamkollege River Radamus (26) und dessen Freundin Storm Klomhaus (25) sind unter den Gästen. «Ein paar ganz besondere Tage, an denen einige der besten Menschen, die ich kenne, gefeiert werden», meint Radamus. Die Winters-Hochzeit wird vom Ehepaar verlängert, indem es kurzerhand seine Flitterwochen in ein paar Tage mit Freunden in einem Strandhaus verwandelt.

Letzte Saison zum Vergessen

Winters ist nicht das einzige Ski-Ass, dass die kommende Saison mit Ehering am Finger in Angriff nehmen wird. Auch Vincent Kriechmayr, Niels Hintermann, Priska Ming-Nufer oder Thomas Tumler – um nur einige zu nennen – haben Ja gesagt.

Ob der Amerikaner beflügelt davon endlich wieder an seine beste Saison anknüpfen kann, wird sich zeigen. 2021/22 gehörte er zu den grossen Entdeckungen im Slalom. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte war der Amerikaner stark unterwegs und fuhr viermal in die Top 11. Zuletzt lief es ihm allerdings gar nicht. Im vergangenen Winter blieb er punktelos, schied in vier der neun Slaloms im ersten Lauf aus.

