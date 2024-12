Diese Sport-Stars erleben 2024 ein Liebeshoch

Auf einen Blick Viele Sport-Stars machten Liebe öffentlich, verlobten sich oder heirateten 2024

Besonders im Ski-Zirkus sind Hochzeiten hoch im Kurs

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Frisch verliebt oder schon länger zusammen – einige Sport-Stars haben in diesem Jahr ihre Liebe öffentlich gemacht.

Alisha Lehmann und Douglas Luiz

Alisha Lehmann (25) startet mit einem neuen alten Liebesglück ins 2024. Die Nati-Fussballerin turtelt wieder mit ihrem Ex, dem Fussballer Douglas Luiz (26). Nach der Trennung im Herbst 2022 ist das Paar wieder verliebt wie eh und je.

Foto: Instagram/alishalehmann7

Angelica Moser und Kevin Bozon

Angelica Moser (27) ist Europameisterin im Stabhochsprung, Kevin Bozon (28) spielt Eishockey beim HC Ajoie. Gefunkt hatte es zwischen den beiden schon rund zwei Jahre, bevor sie im Januar 2024 mit Blick über ihre Liebe sprachen. Kennengelernt haben sie sich, weil die beste Kollegin Mosers mit einem Winterthur-Spieler zusammen war.

Foto: BENJAMIN SOLAND

Stephanie Venier und Christian Walder

Gemunkelt wurde es schon länger, im Januar wurde klar: Österreich hat ein neues Ski-Paar. Stephanie Venier (31) und Christian Walder (33) machten ihre Liebe mit einem gemeinsamen Foto öffentlich. Das Brisante daran: Walder war davor während rund zehn Jahren mit Veniers Teamkollegin Cornelia Hütter (32) liiert.

Foto: keystone-sda.ch

Jannik Sinner und Anna Kalinskaya

«Ja, ich bin mit Anna zusammen, wir wollen das Ganze sehr privat halten. Mehr sage ich nicht», mit diesen Worten machte Jannik Sinner (23) Ende Mai im Rahmen der French Open seine Beziehung zu Anna Kalinskaya (26) öffentlich. Das Tennis hatte ein neues Liebespaar. Ob die Russin und der Italiener immer noch ein Paar sind, ist nicht klar. Zuletzt häuften sich die Gerüchte um ein Liebes-Aus.

Foto: Getty Images

AJ Ginnis und Christina Födermayr

Mit Ferienfotos fachte der griechische Slalom-Spezialist AJ Ginnis (30) im Sommer die Gerüchteküche an. Darauf ist zu sehen, wie er die österreichische Skicrosserin Christina Födermayr (23) verliebt anschaut. Wenig später folgte die offizielle Bestätigung, die beiden sind ein Paar. Und das schon seit Dezember 2023.

Foto: Instagram

Marcel Hirscher

Im Sommer wurde Marcel Hirscher (35) in den Strassen von Amsterdam (Ho) mit einer dunkelhaarigen Frau fotografiert. Gegenüber österreichischen Medien bestätigte er seine neue Liebe: «Ein etwas unglücklicher Schnappschuss von einem glücklichen Paar – und ja, der Typ in der Mitte, das bin ich.» Wer die Frau an seiner Seite ist, verrät Hirscher nicht. Nur so viel: Die beiden haben sich 2022 kennen und lieben gelernt. Davor war Hirscher zwölf Jahre mit Laura Moisl zusammen. Von der Mutter seiner zwei Kinder trennte er sich 2021 nach drei Jahren Ehe.

Foto: Sven Thomann

Zoé Vergé-Dépré und Jason Joseph

Es war schon lange ein offenes Geheimnis, dass der Schweizer Sport noch ein neues Liebespaar hat. Aber erst an der Sporthilfe-Gala Anfang November traten Beachvolleyballerin Zoé Vergé-Dépré (26) und Leichtathlet Jason Joseph (26) erstmals als Paar auf. Gross reden über ihre Liebe möchten sie aber nicht. Joseph: «Das ist nicht so unser Ding.»

Foto: Sanjeev Velmurugan

Während einige Paare ihre Liebe erst öffentlich machten, waren andere schon einen Schritt weiter. Bei ihnen gabs in diesem Jahr die Verlobung.

Michelle Gisin und Luca de Aliprandini

Mit einem Knutschfoto teilte Michelle Gisin (31) Anfang Juni ihr grosses Glück. Ihr Freund Luca de Aliprandini (34) hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Und die Schweizerin hat Ja gesagt. Sie und der italienische Riesenslalomspezialist gehen seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben.

Henrik Kristoffersen und Tonje Barkenes

«Die Liebe meines Lebens hat Ja gesagt!», schrieb Henrik Kristoffersen (30) im Januar auf Instagram und verkündete damit die Verlobung mit seiner langjährigen Freundin Tonje Barkenes. Die beiden kennen sich seit der Schule, gefunkt hat es aber erst 2016. Seit dem 14. Juli 2023 sind der norwegische Skistar und seine Liebste Eltern des kleinen Emil Henrik.

Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde

Mikaela Shiffrin (29) und Aleksander Aamodt Kilde (32) gelten, seit sie 2021 ihre Liebe öffentlich machten, als das Ski-Traumpaar. Im April verzückten die Amerikanerin und der Norweger ihre Fans mit einer frohen Kunde. Die beiden haben sich verlobt. Und das, kurz nachdem sie die unschöne Seite ihres Sports kennengelernt hatten. Kilde stürzte im Januar am Lauberhorn und verletzte sich schwer, kurz darauf musste auch Shiffrin nach einem Sturz wochenlang pausieren.

Manuel Feller und Selina

In den Traumferien auf Jamaika ging Österreichs Slalom-Ass Manuel Feller (32) vor Selina, der Mutter seiner beiden Kinder, auf die Knie und fragte, ob sie seine Frau werden will. Ihre Antwort? «Sie hat Ja gesagt», teilte Feller sein Glück auf Instagram.

Alex de Minaur und Katie Boulter

«Wir hatten ein kleines Geheimnis», schrieben Alex de Minaur (25) und Katie Boulter (28) kurz vor Weihnachten auf Instagram. Die beiden Tennisprofis haben sich verlobt. Der Australier und die Britin sind seit März 2020 ein Paar.

Bei zahlreichen Sport-Paaren ist die Verlobung schon ein bisschen länger her. Dafür haben bei ihnen 2024 die Hochzeitsglocken geläutet.

Priska Nufer und Patrick Ming

Genau ein Jahr nach dem Antrag hat Priska Nufer am 3. Mai ihren langjährigen Partner Patrick Ming standesamtlich geheiratet. Zwei Monate später, am 6. Juli folgte die kirchliche Hochzeit. Die Schweizer Speedspezialistin und ihr Mann sind seit über 13 Jahren ein Paar, den Antrag gab es in den Ferien am Strand. Und im Weltcup startet sie neu als Priska Ming-Nufer.

Samuel Giger und Michelle von Weissenfluh

Still und heimlich hat Unspunnensieger Samuel Giger (26) im April auf dem Standesamt Ja gesagt. Die glückliche Braut: Michelle von Weissenfluh. Das rauschende Fest folgte erst nach der Schwing-Saison. Im Oktober feierten die beiden ihre Traumhochzeit. «Schönster Tag» und «unvergesslich» schrieb Giger zu Fotos des Brautpaares, das damit einen seltenen privaten Einblick gewährte. Samuel und Michelle Giger sind seit 2017 ein Paar.

Thomas Tumler und Svenja

Thomas Tumler (35) erlebt ein unvergessliches Jahr. Nach einem Liebesurlaub auf den Malediven heirateten er und seine Freundin Svenja im Mai standesamtlich. Wenige Wochen später folgte das rauschende Fest mit Familie und Freunden im Piemont (It). Und kaum begann die neue Ski-Saison, durfte Tumler den ersten Sieg seiner Karriere feiern.

Niels Hintermann und Lara

Das Jahr 2024 ist für Niels Hintermann (29) voller Hochs und Tiefs. Erst der dritte Weltcupsieg, dann die standesamtliche und kirchliche Hochzeit mit seiner Lara. Beflügelt davon bereitete er sich auf die Skisaison vor – und erhielt kurz vor deren Start die Schockdiagnose Lymphdrüsenkrebs. Er verpasst die komplette Saison. Auch in dieser schweren Zeit ist Lara für ihren Mann da.

Ladina Jenny und Dario Caviezel

Auch beim Schweizer Snowboard-Paar Ladina Jenny (31) und Dario Caviezel (29) läuteten nach fünf Jahren Beziehung die Hochzeitsglocken. «Mr. & Mrs. Caviezel, 9. August 2024 – ein Tag, den wir nie vergessen werden», schreiben sie zu Schnappschüssen ihrer Feier.

Joana Heidrich und Stefan Mäder

Beachvolleyballerin Joana Heidrich (33) und Hockey-Profi Stefan Mäder (35) sind seit 2019 zusammen und haben 2023 standesamtlich geheiratet. Seither heisst sie Mäder. Das romantische Fest mit 100 Gästen fand erst in diesem Jahr statt. Kurz darauf gabs für das Paar die nächste frohe Botschaft. Die beiden erwarten ihr erstes Kind.

Simon Ehammer und Tatjana Meklau

Bei den Olympischen Spielen verpasste Simon Ehammer (24) die Weitsprung-Medaillen als Vierter nur knapp. Einen Volltreffer landete er dafür in der Liebe. Im September heiratete er seine langjährige Freundin, die österreichische Skicrosserin Tatjana Meklau (25), die neu Ehammer heisst.

Andreas Döbeli und Angela

Der Nordwestschweizer Eidgenosse Andreas Döbeli (26) verletzte sich auf der Rigi an der Schulter und musste die Saison vorzeitig beenden. Pech im Spiel – Glück in der Liebe. Er verpasste damit zwar das Jubiläumsschwingfest in Appenzell, privat gabs im Herbst aber dennoch einen Höhepunkt: Fotos von der Hochzeit mit seiner Angela am 21. September teilte Döbeli auf Instagram.

Foto: Manuel Geisser

Karim Adeyemi und Loredana

Gemunkelt wurde es schon eine Weile, ehe Dortmund-Kicker Karim Adeyemi (22) und die Luzerner Rapperin Loredana (29) kurz vor Weihnachten bestätigten, dass sie verheiratet sind. Die heimliche Hochzeit fand schon Wochen zuvor Anfang Oktober statt, wie die Musikerin auf Instagram verriet.

Ragnhild Mowinckel und Mathias Tangenes

Hochzeiten waren 2024 im Ski-Zirkus hoch im Kurs. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (32), die im Frühjahr ihre Karriere beendet hat, sagte nach neun Jahren Beziehung Ja zu Mathias Tangenes. Gefeiert wurde mit Familie, Freunden und zahlreichen ehemaligen Konkurrentinnen in Italien.

Daneben heirateten viele weitere Skistars. Etwa das zurückgetretene amerikanisch-kanadische Paar Travis Ganong (36) und Marie-Michèle Gagnon (35), der österreichische Doppel-Olympiasieger Vincent Kriechmayr (33) und Michaela Heider (29), sein Landsmann Adrian Pertl (28), die Deutsche Kira Weidle (28) sowie die Slowenin Ana Bucik (31), um nur einige zu nennen.

0:43 Im Brautkleid und Anzug: Ski-Traumpaar feiert Ruhestand auf kuriose Art