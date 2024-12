Heimliche Hochzeit bei Loredana und Karim Adeyemi

1/10 Loredana und Karim Adeyemi (hier bei einem Anlass im Juli 2024 in Berlin) haben geheiratet. Blick liegt ein Dokument vor, das den neuen Nachnamen von Loredana bestätigt. Foto: IMAGO

Michel Imhof Teamlead People

Bereits im Oktober wurde gemunkelt, dass die Luzerner Rapperin Loredana (29) und Borussia-Dortmund-Stürmer Karim Adeyemi (22) geheiratet haben. Amtliche Dokumente, die Blick vorliegen, bestätigen nun: Loredana und Adeyemi sind den Bund der Ehe eingegangen, sie trägt nun seinen Nachnamen und heisst bürgerlich Loridana Adeyemi.

Im Oktober befeuerte das Paar die Hochzeitsgerüchte. Nach dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow stellte Loredana ein Bild von sich mit Adeyemis Mutter Alexandra (48) ins Netz. Dazu schrieb sie: «Schwiegermutter happy, Schwiegertochter happy». Kein Wunder: Adeyemi schoss in der ersten Halbzeit drei Tore, am Ende gewann Dortmund 7:1.

Adeyemi nannte Loredana schon im Oktober «meine Frau»

Nach dem Spiel gab Adeyemi selbst einen Hinweis auf die Hochzeit. Vom Sender Sky Sport wurde er gefragt, was sein aktuelles Erfolgsgeheimnis sei. «Gestern hat meine Frau Broccoli gemacht, vielleicht deswegen», meinte er und nannte damit seinen Zivilstand.

Loredana und Adeyemi haben sich über die Social-Media-Plattform Instagram kennengelernt, ein Paar sind sie seit Dezember 2022. «Er hat mir einfach auf Instagram geschrieben, und ich habe nicht geantwortet. Ich dachte: Ich bin was Besseres. Und er ist zu jung, und was denkt er sich?», erzählte sie dem Portal «Deutschrap Ideal». Als sie in Düsseldorf (D) war, trafen sich die beiden zum Döner-Essen. «Ich bin gerast, war in 20 Minuten in Dortmund, er ist ins Auto gestiegen», so Loredana. Nach dem Mahl habe sie gemerkt, was für «ein guter Junge» er ist.

Loredana war schon verheiratet

Öffentlich machten die beiden ihre Liebe schliesslich im Juli 2023, nachdem Blick die Liebes-News einige Tage zuvor vermeldet hatte. Seither sind die beiden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit anzutreffen.

Für Loredana ist es bereits die zweite Hochzeit. Sie war zuvor mit dem Musiker Mozzik (29) verheiratet. Vier Jahre lang waren sie ein Paar, gemeinsam haben sie Tochter Hana (6). Die Scheidung liegt allerdings noch nicht lange zurück. «Was viele nicht wissen: Wir sind mittlerweile zwar bereits seit fünf Jahren getrennt, geschieden sind wir allerdings erst seit kurzem. Die Scheidung ist frisch», schreibt Loredana in der im November erschienenen Autobiografie «Als mein Herz brach».

Loredana wollte sich auf Anfrage von Blick nicht äussern.