Die Schweizerin Rapperin Loredana veröffentlicht am 18. November 2024 ihr erstes Buch «Als mein Herz brach». Die 192 Seiten lange Autobiografie verspricht tiefe Einblicke in ihr Leben und ist schon vor Veröffentlichung ein Bestseller.

Auf einen Blick Loredana veröffentlicht am 18. November 2024 ihre Autobiografie

Das Buch zeigt Loredanas persönliche und verletzliche Seite

Das Buch hat bereits Platz 12 bei Amazon erreicht

Am 18. November 2024 wird die Rapperin aus Emmenbrücke LU und «Deutschland sucht den Superstar»-Jurorin Loredana (29), ihr erstes Buch «Als mein Herz brach» veröffentlichen. Die Ankündigung verbreitete sie über ihren Instagram-Kanal und schreibt: «Willkommen zu meiner Geschichte, die ich niedergeschrieben habe, auch wenn es manchmal weh tat.» Sie werde im Buch Erfahrungen aus ihrem Privatleben teilen, die sie früher nicht einmal im Traum an die Öffentlichkeit gebracht hätte.

Die deutschsprachige Rapperin mit kosovarischer Herkunft, die mit neun Geschwistern aufwuchs, begann ihre Karriere auf Instagram mit einem Lip-Sync-Video zu «Habibi» von Maître Gims (38), bevor sie 2018 mit ihrem Debüt «Sonnenbrille» und später mit Ex-Ehemann Mozzik (29) die Charts eroberte. Das Video zum Track hat bis heute 69 Millionen Klicks auf Youtube erreicht.

Betrugsvorwürfe sind längst vergessen

Ein Wendepunkt in Loredanas Karriere ereignete sich am 7. Mai 2019, als sie in ihrer Wohnung in Luzern von der Kantonspolizei festgenommen wurde. Die Vorwürfe damals waren happig – Sie soll einem Schweizer Walliser Ehepaar rund 700'000 Franken abgeknöpft haben. Kurz darauf flog sie nach Pristina (RKS) und erklärte in einer Pressekonferenz, dass sie sich keiner Schuld bewusst sei und den Betrug abstreite. Die Zahlungen des Ehepaars seien freiwillig erfolgt. Im Oktober 2020 gab die Luzerner Staatsanwaltschaft bekannt, das Verfahren wegen Verdachts auf gewerbsmässigen Betrug einzustellen.

Seitdem sind einige Jahre vergangen und über die Vorwürfe von damals ist Gras gewachsen. Loredana hat sich als Musikerin und als Jurorin bei «Deutschland sucht den Superstar» etabliert und sitzt 2024 neben Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Beatrice Egli (36) in der Jury. Die Autobiografie kommt zu einem Zeitpunkt, wo sich Loredana auf dem Höhepunkt ihrer medialen Bekanntheit befindet. Und das zahlt sich aus: Die intimen Enthüllungen der Schweizerin wurden bereits so oft vorbestellt, dass das Buch mit 192 Seiten noch vor Veröffentlichung auf Platz 12 der Top-Bücher bei Amazon steht.

Sogar Loredanas Herz kann brechen

Auf Amazon heisst es zum Inhalt: «Jedes Herz kann brechen. Wie kannst du es wieder zusammensetzen? Loredana inspiriert, polarisiert, lässt sich nichts gefallen und begeistert Millionen Fans. Stark und unabhängig hat sie sich als Frau in einer männerdominierten Welt durchgesetzt. Eine Frau wie sie kennt keinen Herzschmerz. Oder doch? In ihrem ersten Buch zeigt sich Loredana von einer neuen Seite. So nahbar und persönlich wie noch nie, beweist sie, dass es nach jeder Verletzung wieder nach oben geht.»

Ganz oben ist Loredana auch in Sachen Liebe. Seit sie vor einem Jahr ihre Beziehung zu BVB-Star Karim Adeyemi (22) öffentlich machte, zeigen sich die beiden immer wieder unzertrennlich auf Instagram und auch im Fussballstadion, wo Loredana ihren Liebsten anfeuert.