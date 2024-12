1/6 Sind seit März 2020 ein Paar: Katie Boulter und Alex de Minaur. Foto: imago/CordonPress

Auf einen Blick Die Tennis-Profis Katie Boulter und Alex de Minaur haben sich verlobt

Die Britin und der Australier sind seit März 2020 ein Paar

«Wir hatten ein kleines Geheimnis», schreiben Alex de Minaur (25) und Katie Boulter (28) auf Instagram. Auf dem dazugehörigen Foto strahlt das Tennispaar in die Kamera. Das ist allerdings nicht das Einzige, das auffällt. Denn ins Auge sticht auch ein fetter Klunker an Boulters Hand, die sie ihrem Freund lässig auf die Schulter gelegt hat.

Kurz vor Weihnachten teilen die beiden schöne Neuigkeiten mit ihren Fans. Das Tennispaar hat sich verlobt. Die Glückwünsche unter dem Foto sind zahlreich.

Der Australier de Minaur und die Britin Boulter sind seit März 2020 ein Paar. Dabei hat es zunächst nicht nach Happy End ausgesehen. «Als ich sie das erste Mal fragte, ob sie mit mir ausgeht, sagte sie direkt Nein», verriet de Minaur Anfang des Jahres in einem Interview. «Das war schwer zu verkraften, aber da ich ein hartnäckiger Mensch bin, habe ich sie noch einmal gefragt, und sie sagte vielleicht. Also haben wir uns darauf eingelassen, und jetzt sind wir hier.»

Zweimal ein Kunststück geschafft

Die Verlobung ist die Krönung eines aufregenden 2024. De Minaur (ATP 9) knackte im Januar erstmals die Top 10 der Weltrangliste. Im Juni gelang dem Paar ein unglaubliches Kunststück. Boulter (WTA 24) feierte beim Heimturnier in Nottingham ihren dritten Turniersieg. Nur Stunden zuvor triumphierte de Minaur in 's-Hertogenbosch (Ho).

«Wie konnte das schon wieder passieren», wunderte sich de Minaur damals auf X. Denn was sich wie ein einmaliges Märchen anhört, war für das Tennispaar nichts Neues. Das Kunststück, in der gleichen Woche ein Turnier zu gewinnen, hatte es schon im März 2024 geschafft. Damals stieg de Minaur nach seinem Triumph in Acapulco (Mex) sofort ins Flugzeug, um in San Diego (USA) seine Freundin zu unterstützen. Mit Erfolg, auch Boulter gewann das Turnier.