1/4 Max Purcell hat ein Doping-Vergehen gestanden. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Tennis gibt es einen neuen Dopingfall. Max Purcell gesteht einen Verstoss gegen die Anti-Doping-Regeln. Der australische Profi begibt sich freiwillig in eine vorläufige Sperre.

Der 26-jährige Purcell, der in diesem Jahr im Doppel mit Landsmann Jordan Thompson den Final der US Open gewann, habe einen Verstoss in Bezug auf die Anwendung einer verbotenen Methode eingestanden, schrieb die International Tennis Integrity Agency (ITIA) in einer Stellungnahme. Der Australier beantragte eine vorläufige Sperre, die am 12. Dezember 2024 in Kraft getreten sei.

Während dieser Zeit darf Purcell nicht an offiziellen Tennisturnieren teilnehmen oder diese besuchen. Die Zeit, die er bei der vorläufigen Sperre verbüsst, wird ihm bei der möglichen endgültigen Sanktion angerechnet.

Im Tennis war das Thema Doping zuletzt allgegenwärtig. Bei den Frauen wurde die Weltranglistenzweite Iga Swiatek nach einem positiven Test auf ein verbotenes Herzmittel für einen Monat gesperrt. Bei den Männern wurde der Weltranglistenerste Jannik Sinner nach zwei Dopingvergehen zunächst nicht suspendiert, da ihm kein vorsätzliches Fehlverhalten vorgeworfen werden konnte. Nach dem Einspruch der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA liegt der Fall noch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS.