Tennisfans rätseln: Ist die Beziehung zwischen Jannik Sinner und Anna Kalinskaja am Ende? Indizien in sozialen Medien deuten auf eine mögliche Trennung hin. Und da wäre ja auch noch seine Ex Maria Braccini ...

1/7 Da war alles bestens: Jannik Sinner gewinnt im September die US Open und bekommt von seiner Freundin Anna Kalinskaja den Siegerkuss. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Gerüchte um Trennung von Jannik Sinner und Anna Kalinskaja

Kalinskaja in Turin gesichtet

Auf Instagram sind sie sich entfolgt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Absolut jedem hat Jannik Sinner nach seinem Final-Triumph bei den ATP-Finals gedankt – ausser seiner Freundin Anna Kalinskaja. Weil sogar Schiedsrichter Carlos Bernardes, der zum letzten Mal in seiner Karriere ein Spiel leitete, in der Dankesrede des Südtirolers Erwähnung gefunden hat, fragen sich Fans: Sind die beiden Tennisstars noch ein Paar?

Ende Mai bestätigte der 23-Jährige, dass er mit der Russin zusammen ist. Nach Sinners US-Open-Sieg hält die Kamera den bisher einzigen Kuss in der Öffentlichkeit der beiden fest – war es auch der letzte?

Schon seit längerem ranken sich in Russland Gerüchte, dass die beiden eine «Bedenkpause» einlegen würden, um «den Stand ihrer Beziehung zu überdenken». Italienische Medien berichten nun gar, dass alles aus sei.

Kalinskaja in Miami statt Turin

Indizien dafür sind auf den sozialen Netzwerken zu finden. So folgen sich die beiden nicht mehr auf Instagram, und die «Gazzetta dello Sport» schreibt zudem, dass Sinners Social-Media-Manager bei diversen Beiträgen der 25-Jährigen das Like entfernt habe.

Dass Kalinskaja ihren Freund in Turin bei den ATP-Finals ausserdem nicht unterstützt, sondern im weit entfernten Miami Ferien gemacht hat, lässt Fans darauf schliessen, dass sich die beiden wirklich getrennt haben. Eine öffentliche Gratulation an Sinner zur Krönung seiner absoluten Fabel-Saison gabs von der Weltnummer 14 ebenfalls nicht.

Sinner zurück zur Ex?

Dafür haben einige Tennisfanatiker gemäss «Südtirol News» eine spannende Beobachtung während des Jahresendturniers in Italien gemacht: Sinners Ex-Freundin Maria Braccini soll in Turin gewesen sein und das Endspiel gegen Taylor Fritz (27, ATP 4) verfolgt haben. Kommts etwa zum Liebes-Comeback?

Der Rotschopf, der in dieser Saison acht Turniere, darunter zwei Grand Slams, gewinnen konnte, und die Influencerin führten in den vergangenen Jahren eine On-Off-Beziehung, haben sich in diesem Frühling aber definitiv getrennt. Just bevor die Weltnummer 1 mit Kalinskaja zusammengekommen ist.

0:42 Fritz ohne Chance: Jannik Sinner krönt Traum-Jahr mit ATP-Titel