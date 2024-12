Feller verzichtet auf Beaver Creek

Im Team der Österreicher fehlt beim USA-Rennen Manuel Feller. Nach seinem Einfädler im Slalom von Gurgl laboriert der 31-Jährige weiterhin an Hüftproblemen und verzichtet daher auf die Reise in die USA. Feller ist zuversichtlich, bei den Technikrennen am 14. und 15. Dezember in Val d’Isère wieder vollständig fit zu sein. Als erster Österreicher das Rennen aufnehmen wird mit Startnummer 17 Stefan Brennsteiner. Nur kurz darauf folgen ihm Raphael Haaser (19) und Patrick Feurstein (22). Lukas Feurstein schliesst den Block der ersten 30 Starter ab. Vincent Kriechmayr wird das Rennen als 32 aufnehmen. Stefan Babinsky, der in den Speed-Disziplinen fährt, nimmt den Riesenslalom ebenfalls mit und geht als 62. und letzter Athlet auf die Piste.