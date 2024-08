1/5 Marcel Hirscher hat gut Lachen.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Ende April lässt Marcel Hirscher (35) die Bombe platzen: Nach einer fünfjährigen Auszeit gibt der Österreicher sein Comeback im Ski-Zirkus. Fahren wird er aber nicht wie zuvor für unseren östlichen Nachbaren, sondern für das Heimatland seiner Mutter Holland.

Gefahren wird zudem natürlich auf seinen eigenen «Van Deer»-Ski. Zwar verärgert Hirschers Wildcard heute diverse Leute im Ski-Zirkus, er selbst dürfte aber glücklich sein über sein Comeback. Schon nächste Woche reist der achtfache Gesamtweltcupsieger für Materialtests, Training und die ersten Renneinsätze nach Neuseeland.

Vor seiner Abreise ans andere Ende der Welt bestätigt Hirscher, dass es zudem auch privat ganz gut läuft: Hirscher ist wieder liiert. So wurde Hirscher laut der Zeitung «Kurier» in den Strassen von Amsterdam zusammen mit einer dunkelhaarigen Frau fotografiert.

Hirscher hat bereits zwei Kinder

Mit dieser soll Hirscher nun auch offiziell ein Paar sein. «Ein etwas unglücklicher Schnappschuss von einem glücklichen Paar – und ja, der Typ in der Mitte, das bin ich», sagt der 35-Jährige zum «Kurier».

Wie die österreichische Zeitung weiter schreibt, soll sich das Paar im Jahr 2022 kennen und lieben gelernt haben. Viel mehr will Hirscher aber nicht dazu sagen. «Wir sind zwei von ungefähr 4,4 Millionen Menschen in Österreich, die in einer Partnerschaft leben – mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen.»

Im Jahr 2021 hatten sich Hirscher und Laura Moisl im Guten getrennt. Seit 2009 waren die beiden ein Paar, seit 2018 verheiratet. Gemeinsam hat das Ex-Paar zwei Kinder – einen fünfjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter.