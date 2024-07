Eidgenosse Döbeli muss Saison beenden

Nach seiner Rigi-Aufgabe herrscht nun Klarheit: Eidgenosse Andreas Döbeli kehrt in dieser Saison nicht mehr ins Sägemehl zurück.

Erneut muss sich Andreas Döbeli von einer Verletzung zurückkämpfen.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Schlechte Nachrichten für die Nordwestschweizer. Andreas Döbeli (26) muss die Saison vorzeitig beenden. Das teilt er Blick am Montagabend mit. Der Eidgenosse verletzte sich am Sonntag auf der Rigi an der Schulter. Passiert ist es im ersten Gang gegen Bernhard Kämpf.

Untersuchungen am Montag haben eine Verletzung des Schultereckgelenks bestätigt. Da ein Teil der Bänder, die das Gelenk stabilisieren, noch vorhanden ist, braucht es keine Operation. Aber: «Ich darf acht Wochen nicht schwingen. Um keine Folgeverletzung zu riskieren, muss ich die Saison beenden.» Vorerst ist nur ein vorsichtiger Belastungsaufbau erlaubt.

Döbeli ist bereits der zweite prominente Nordwestschweizer, der seine Saison vorzeitig beenden muss. Auf dem Stoos riss sich Joel Strebel das Kreuzband. Die gleiche Verletzung zog sich Döbeli, der Anfang Jahr den Betrieb seiner Eltern übernahm, 2022 zu. In dieser Saison zeigte der Aargauer zuletzt starke Leistungen. Auf dem Stoos und als Gast am Nordostschweizer sicherte er sich den Kranz. Nun zwingt ihn eine Schulterverletzung zu einer längeren Pause.