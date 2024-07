07:41 Uhr

Die Spitzenpaarungen

Die Innerschweizer müssen auf der Rigi auf mehrere ihrer Aushängeschilder verzichten. Das Bergfest hat in der Saisonplanung von Pirmin Reichmuth und König Joel Wicki keinen Platz gefunden, zudem muss Marcel Bieri wegen einer Verletzung am Bein passen. So heisst der grösste Trumpf der Gastgeber Sven Schurtenberger. Als Favorit auf den Festsieg steigt auf der Königin der Berge der Berner Fabian Staudenmann ins Sägemehl. Auch seine Verbandskollegen wie Adrian Walther oder Matthias Aeschbacher muss man auf der Rechnung haben.

Sven Schurtenberger – Fabian Staudenmann

Adrian Walther – Nick Alpiger

Matthias Aeschbacher – Lukas Döbeli

Lukas Bissig – Kilian Wenger

Patrick Gobeli – Matthias Herger

Andreas Döbeli – Bernhard Kämpf

Curdin Orlik – Lars Voggensperger

Matthieu Burger – Florian Ulrich

Thomas Sempach – Alex Schuler

Adrian Odermatt – Christian Gerber

In der Südwestschweiz wartet man seit 16 Jahren auf den Heimsieg. Obs in diesem Jahr klappt? Auch in Riaz FR ist ein Gast der grosse Favorit. Der Nordostschweizer Werner Schlegel strebt nach dem Thurgauer, Nordostschweizer und Schwarzsee den vierten Saisonsieg an. Mit Romain Collaud trifft er zu Beginn auf einen, der das lange Warten der Gastgeber nur zu gerne beenden würde.

Romain Collaud – Werner Schlegel

Lario Kramer – Michael Gwerder

Benjamin Gapany – Dominik Gasser

Loïc Pasquier – Steve Duplan

Mickaël Matthey – Martin Roth

Andy Murer – Lukas Renfer

Steven Moser – Noe van Messel

Paul Tornare – Oliver Hermann

Marc Gottofrey – Jonas Odermatt