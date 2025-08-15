DE
FR
Abonnieren

«Die Mädchenbande wächst»
Ex-Ski-Ass überrascht mit Baby-News

Ein Ski-Paar schwelgt im Babyglück. Resi Stiegler und ihr Mann David Ketterer erwarten ihr drittes Kind. Das verkündet die Amerikanerin auf Instagram.
Publiziert: vor 41 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Resi Stiegler und David Ketterer werden erneut Eltern.
Foto: Instagram/resistiegler

Darum gehts

  • Resi Stiegler und David Ketterer überraschen mit Baby-News
  • Das Ski-Paar erwartet sein drittes Kind
  • Zuletzt verbrachte die Familie einige Tage in der Schweiz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Überraschende Baby-News von zwei Ex-Ski-Assen. Die einstigen Technikspezialisten Resi Stiegler (39) und Ehemann David Ketterer (32) erwarten ihr drittes Kind. «Die Mädchenbande wächst», schreibt die Amerikanerin auf Instagram und präsentiert stolz ihren Babybauch. Ihre beiden Töchter Rosi (3) und Romi (1) bekommen eine kleine Schwester.

Die Glückwünsche aus dem Skizirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Aufregend! Es ist so einfach», kommentiert etwa Ex-Teamkollegin Julia Mancuso (41) zusammen mit einem Tränen lachenden Smiley und einem Herz. Mancuso weiss, wovon sie spricht, denn sie ist selbst Dreifachmami. Auch Marie-Michèle Gagnon (36) oder Lindsey Vonn (40) drücken unter dem Posting ihre Freude aus.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Eine frühere Konkurrentin konnte hingegen persönlich gratulieren. Denn zuletzt verbrachte Stiegler einige Tage in Saas-Fee VS, weil dort eines ihrer Ski-Racing-Camps stattfand, die sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Bruder Seppi Stiegler organisiert (37). Und neben dem Skifahren und Wandern in den Schweizer Alpen blieb auch Zeit für ein Treffen mit Wendy Holdener (32). So, wie die zweifache Vizeweltmeisterin im Slalom beim Schieben des Kinderwagens strahlt, scheint sie sich über das Wiedersehen gefreut zu haben.

Mehr Ski-Babys
Ex-Skistars freuen sich über Nachwuchs
«Glückliche Momente»
Ex-Skistars freuen sich über Nachwuchs
Ski-Traumpaar verkündet Baby-Glück
«Und einfach so ist er da»
Ski-Traumpaar verkündet Baby-Glück
Zwei Slalom-Cracks schwelgen im Baby-Glück
Zuwachs in der Ski-Familie
Zwei Slalom-Cracks schwelgen im Baby-Glück
Ex-Ski-Ass lüftet süsses Baby-Geheimnis
Kurz nach Traumhochzeit
Ex-Ski-Ass lüftet süsses Baby-Geheimnis

Stiegler beendete im März 2021 ihre Karriere. Nach 178 Weltcuprennen und 25 Top-Ten-Klassierungen (1 Podestplatz) verabschiedete sie sich von der Skibühne. Wenige Monate später heirateten sie und Ketterer. Der Deutsche (45 Weltcuprennen) seinerseits erklärte 2023 seinen Rücktritt. Doch der Skisport spielt in ihrem Leben weiter eine wichtige Rolle – und wird auch ihren Kindern schon früh nahegebracht. So bretterte etwa Tochter Rosi schon mit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mami über die Piste.

Tochter von Ex-Skistar brettert schon im Alter von 2 über die Piste
0:57
Eifert sie ihrer Mutter nach?Tochter (2) von Ex-Skistar brettert über die Piste
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen