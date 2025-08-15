Darum gehts
- Resi Stiegler und David Ketterer überraschen mit Baby-News
- Das Ski-Paar erwartet sein drittes Kind
- Zuletzt verbrachte die Familie einige Tage in der Schweiz
Überraschende Baby-News von zwei Ex-Ski-Assen. Die einstigen Technikspezialisten Resi Stiegler (39) und Ehemann David Ketterer (32) erwarten ihr drittes Kind. «Die Mädchenbande wächst», schreibt die Amerikanerin auf Instagram und präsentiert stolz ihren Babybauch. Ihre beiden Töchter Rosi (3) und Romi (1) bekommen eine kleine Schwester.
Die Glückwünsche aus dem Skizirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Aufregend! Es ist so einfach», kommentiert etwa Ex-Teamkollegin Julia Mancuso (41) zusammen mit einem Tränen lachenden Smiley und einem Herz. Mancuso weiss, wovon sie spricht, denn sie ist selbst Dreifachmami. Auch Marie-Michèle Gagnon (36) oder Lindsey Vonn (40) drücken unter dem Posting ihre Freude aus.
Eine frühere Konkurrentin konnte hingegen persönlich gratulieren. Denn zuletzt verbrachte Stiegler einige Tage in Saas-Fee VS, weil dort eines ihrer Ski-Racing-Camps stattfand, die sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Bruder Seppi Stiegler organisiert (37). Und neben dem Skifahren und Wandern in den Schweizer Alpen blieb auch Zeit für ein Treffen mit Wendy Holdener (32). So, wie die zweifache Vizeweltmeisterin im Slalom beim Schieben des Kinderwagens strahlt, scheint sie sich über das Wiedersehen gefreut zu haben.
Stiegler beendete im März 2021 ihre Karriere. Nach 178 Weltcuprennen und 25 Top-Ten-Klassierungen (1 Podestplatz) verabschiedete sie sich von der Skibühne. Wenige Monate später heirateten sie und Ketterer. Der Deutsche (45 Weltcuprennen) seinerseits erklärte 2023 seinen Rücktritt. Doch der Skisport spielt in ihrem Leben weiter eine wichtige Rolle – und wird auch ihren Kindern schon früh nahegebracht. So bretterte etwa Tochter Rosi schon mit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mami über die Piste.