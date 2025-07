Zwei Slalom-Cracks schwelgen im Baby-Glück

1/8 Schöne Nachrichten von Marc Rochat. Foto: Sven Thomann

Marc Rochat ist nach einer erfolgreichen Saison erstmals Papi geworden

Sein Sohn hat Mitte Mai das Licht der Welt erblickt

Auch Linus Strasser freut sich über Familienzuwachs

Ramona Bieri Redaktorin Sport

An der Weltmeisterschaft hat Marc Rochat (32) in der Team-Kombi gemeinsam mit Stefan Rogentin (31) Bronze gewonnen. Wenige Wochen später kürte er sich erstmals zum Schweizermeister im Slalom. Und setzte einen schönen Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Saison. Nicht nur sportlich hatte Rochat Grund zur Freude. Denn gegenüber Blick lüftete er ein süsses Geheimnis.

2:43 Slalom-Schweizermeister: Emotionaler Rochat verrät nach Triumph Baby-News im Interview

Er verriet, dass er kurz vor der Schweizer Meisterschaft geheiratet hat und dass er und seine Frau Nachwuchs erwarten. «Es wird ein Bub», so der werdende Vater damals. Einen Namen hatte das Paar noch nicht. Auf die Vorschläge Daniel, Justin oder Loïc reagierte Rochat lachend: «Nein, sicher nicht. Ich höre die Namen viel zu oft, deswegen brauche ich einen anderen.»

Nun hat Rochat auf Instagram einen Rückblick auf seinen bisherigen Sommer gepostet. Und teilt erstmals ein Foto mit seinem Sohn, der auf dem Arm seines Papas wohl ein Schläfchen hält. Gemäss sport.ch hat der Kleine Mitte Mai das Licht der Welt erblickt und heisst Lupo. Am Rand der Swiss-Ski Golf Trophy im vergangenen Monat gab Rochat einen Einblick in seine ersten Wochen als Papi. «Zum Glück kann ich schlafen, meine Frau macht in der Nacht die grosse Arbeit», sagte er. Und fügte an: «Deswegen kann ich am Morgen trainieren und am Nachmittag viel Zeit mit dem Baby verbringen.»

«Einer mehr»

Rochat ist nicht der einzige Slalom-Spezialist, der sich über Familienzuwachs freuen darf. Auch Linus Strasser (32) ist Papi geworden. «Einer mehr», schreibt der Deutsche zu einem Foto, das ihn mit dem Neugeborenen und seiner zweieinhalbjährigen Tochter zeigt. Wie bei Rochat lassen die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus nicht lange auf sich warten. Dave Ryding (38), der kürzlich angekündigt hat, nach der kommenden Saison seine Karriere zu beenden, kommentiert etwa: «Glückwunsch, Daddy.»

Noch können Rochat und Strasser die Zeit mit ihrer Familie geniessen. Bald rückt aber der Ski-Sport wieder vermehrt in den Fokus – auch wenn die Slalom-Saison erst Mitte November in Levi (Fi) beginnt.