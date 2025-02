11.02.2025, 20:44 Uhr

Murisier/Yule als erstes Schweizer Duo dran

Wie schon bei den Frauen stellt die Schweiz vier Duos. Und die haben es in sich. Unser stärkstes Team bilden der ​fischgebackene Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen​ und Loïc Meillard, der in diesem Winter schon viermal auf dem Slalom-Podest stand. Bis wir von Allmen in der ersten Abfahrt als Weltmeister sehen, müssen wir uns bis Startnummer 15 gedulden.

Die anderen drei Schweizer Duos starten allesamt vorher. Als erstes gilts für Justin Murisier und Daniel Yule ernst, welche die Startnummer 7 tragen. Alexis Monney und Tanguy Nef haben die 9 und Stefan Rogentin und Marc Rochat die 10 gezogen.

Daneben darf man auf einige andere Paarungen gespannt sein. So schickt Österreich etwa Vincent Kriechmayr/Manuel Feller (Nummer 14) oder Stefan Babinsky/Marco Schwarz (Nummer 16) ins Rennen. Norwegen setzt auf Adrian Smiseth Sejersted/Timon Haugan (Nummer 3), Frankreich auf Nils Allègre/Clément Noël (Nummer 12) und Italien auf Dominik Paris/Alex Vinatzer (Nummer 6). Das verspricht auf jeden Fall spannend zu werden.