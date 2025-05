1/7 Nastasia Noens hat allen Grund zur Freude. Foto: Keystone

Nastasia Noens (36) und Maxence Muzaton (34) strahlen auf ihrem jüngsten Instagram-Foto mit der Sonne um die Wette. Das französische Ski-Paar hat auch den besten Grund dazu. Denn es erwartet Nachwuchs.

«Unser Abenteuer geht zu dritt weiter», schreibt die ehemalige Slalom-Spezialistin unter dem Schnappschuss. Und hängt den Hashtag «Baby unterwegs» an. Diese Nachricht verbreitet sich blitzschnell im Ski-Zirkus.

Die Glückwünsche unter dem Posting sind zahlreich. Die ehemalige Teamkollegin Laura Gauché schreibt: «Herzlichen Glückwunsch euch beiden, alles Gute» Auch Tessa Worley, Aline Danioth, Federica Brignone oder Alexis Pinturault freuen sich mit den werdenden Eltern.

Bestresultate in der Schweiz

Im März 2023 hat Noens einen Schlussstrich unter ihre Karriere gezogen. «Das ist so ein komisches, aber befriedigendes Gefühl», schrieb sie damals auf Instagram. «Skifahren war mein Leben, mein Sauerstoff, mein Glück, mein Kampf.» In 130 Weltcuprennen – den Grossteil davon im Slalom – hat sie es dreimal aufs Podest geschafft. Neben zwei dritten Plätzen feierte sie 2016 ihr Bestresultat mit Platz 2 in Crans-Montana VS.

Während sie sich längst aus dem Profisport zurückgezogen hat, ist ihr langjähriger Partner Maxence Muzaton noch aktiv. Der Speed-Spezialist, der letzten Winter in Kitzbühel (Ö) starker Siebter wurde, steht bei 143 Weltcuprennen. Auch er hat sein bestes Resultat in der Schweiz eingefahren. 2017 wurde er in der Kombination von Wengen BE Zweiter. Ob er das nächsten Winter als Papi toppen kann, wird sich zeigen.