Anfang August hat Aleksander Aamodt Kilde erstmals wieder mit Norwegens Team trainiert. Nun ist der Ski-Star ins Trainingslager gereist. Und verrät, wann er in den Weltcup zurückkehren will.

1/11 Aleksander Aamodt Kilde hat weiter sein Comeback im Visier. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Kilde kämpft nach üblem Lauberhorn-Sturz weiter für sein Comeback

Nun ist er mit Norwegens Team ins Trainingslager gereist

Olympische Spiele als Fernziel, Weltcup-Comeback für Dezember geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zuletzt hat Aleksander Aamodt Kilde (32) ein paar Tage bei AJ Ginnis (30) in Griechenland entspannt. Eine wohlverdiente Auszeit, nachdem er Anfang August erstmals seit seinem Lauberhorn-Sturz im Januar 2024 wieder mit Norwegens Team trainiert hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neben einer tiefen Schnittwunde an der Wade wurde damals seine Schulter arg in Mitleidenschaft gezogen. Nach vier Operationen schränkt sie ihn weiterhin ein. Er könne sie nach wie vor nur «etwas weniger als 90 Grad vom Körper weg» heben, sagt er der Zeitung «Verdens Gang».

0:37 Sturz im Ziel-S: Hier fliegt Kilde ungebremst in die Fangnetze

Für Weltcuprennen reicht das nicht. «Ich brauche 120 Grad», so Kilde. Sein Arm müsse dem Druck standhalten können. Auch wenn nach wie vor eine gewisse Unsicherheit mitspielt, ist er mit den ersten Trainings zufrieden.

«Wird Stein für Stein aufgebaut»

Sie seien ein Testlauf gewesen, ob es überhaupt noch gehe. «Die Beine und der restliche Körper fühlten sich sehr, sehr vielversprechend an», so ein motivierter Kilde. Vor wenigen Tagen ist er mit dem Team ins vierwöchige Trainingslager nach Chile gereist. Er hofft, die Zeit dort gut nutzen zu können.

Die ersten Saisonrennen Frauen 25. Oktober: Riesenslalom, Sölden (Ö)

15. November: Slalom, Levi (Fi)

23. November: Slalom, Gurgl (Ö)

29./30. November: Riesenslalom und Slalom, Copper Mountain (USA)

6./7. Dezember: Riesenslalom, Tremblant (Ka) Männer 26. Oktober: Riesenslalom, Sölden (Ö)

16. November: Slalom, Levi (Fi)

22. November: Slalom, Gurgl (Ö)

27./28. November: Super-G und Riesenslalom, Copper Mountain (USA)

4.–7. Dezember: 2 Abfahrten sowie je ein Super-G und Riesenslalom, Beaver Creek (USA) Frauen 25. Oktober: Riesenslalom, Sölden (Ö)

15. November: Slalom, Levi (Fi)

23. November: Slalom, Gurgl (Ö)

29./30. November: Riesenslalom und Slalom, Copper Mountain (USA)

6./7. Dezember: Riesenslalom, Tremblant (Ka) Männer 26. Oktober: Riesenslalom, Sölden (Ö)

16. November: Slalom, Levi (Fi)

22. November: Slalom, Gurgl (Ö)

27./28. November: Super-G und Riesenslalom, Copper Mountain (USA)

4.–7. Dezember: 2 Abfahrten sowie je ein Super-G und Riesenslalom, Beaver Creek (USA) Mehr

«In den ersten Tagen wird es kein Vollgas im Rennanzug geben. Aber vielleicht kann ich am Ende ein wenig mit den anderen Jungs mithalten. Es wird Stein für Stein aufgebaut», lautet sein Plan. Am Sonntagabend postet Kilde auf Instagram erste Eindrücke aus Chile. Dazu schreibt er: «Wieder dabei.»

Kildes Fernziel sind die Olympischen Spiele im Februar. Das Comeback peilt er bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek (USA) Anfang Dezember an. Der Riesenslalom in Sölden gut einen Monat vorher kommt zu früh. Ob das wie geplant klappt, wird sich zeigen. Claus Ryste, Sportdirektor der Norweger, sagt: «Wir erkennen den Skifahrer Aleks und sehen, wie gut seine körperliche Verfassung ist.» Sie seien positiv gestimmt und halten am Plan fest. Aber sie wissen nicht «wie lange es dauern wird».

0:48 Nach 3 Monaten Fernbeziehung: Ski-Traumpaar sieht sich erstmals wieder