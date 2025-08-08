In Österreich schweben mehrere Ski-Asse auf Wolke sieben. Während die einen ihre Verlobung verkünden, ist ein Teamkollege schon einen Schritt weiter. Er hat am Wochenende geheiratet.

Darum gehts Österreichs Ski-Traumpaar Stephanie Venier und Christian Walder hat sich verlobt

Venier feiert ihren Junggesellinnenabschied im kleinen Kreis mit Freundinnen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Mein Lieblingsmensch», schreibt Stephanie Venier (31) kürzlich auf Instagram. Auf dem dazu veröffentlichten Foto strahlt sie mit ihrem Freund Christian Walder (33) um die Wette. Österreichs Ski-Traumpaar ist verliebt wie am ersten Tag.

Und Venier hat gleich noch mehr Grund zum Strahlen. Denn wie die Super-G-Weltmeisterin 2025 am vergangenen Wochenende auf Social Media verrät, sind die beiden nicht nur schwer verliebt, sondern auch verlobt. «Eine Braut, eine Million Lacher und eine unvergessliche Nacht», schreibt sie zu einer Reihe Fotos, die offenbar auf ihrem Junggesellinnenabschied entstanden sind. Denn sie nutzt unter anderem den Hashtag «Bride to be» (dt. zukünftige Braut).

Im kleinen, aber feinen Rahmen hat die Feier stattgefunden. Neben Geschenken gehörten auch Anstossen und Musik zum gemütlichen Abend. Zu Veniers Gästen zählten etwa ihre Schwester Bianca Venier (28) oder ihre Ex-Teamkolleginnen Tamara Tippler (34) und Ramona Siebenhofer (34).

Keine Blumen beim Antrag

«Bist du bereit, Christian Walder?», fragt sie unter den Fotos ihren Verlobten. Seine Antwort gibts mitten unter den zahlreichen Glückwunsch-Kommentaren. Er lässt drei rote Herzen da. Wenige Tage später erklärt Venier ihren Rücktritt vom Ski-Sport. Und wird von der «Krone» auf ihre lange verschwiegene Verlobung angesprochen. Dem widerspricht Venier und verrät: «Ich habe schon bei der WM in Saalbach den Verlobungsring getragen – nur ist das keinem aufgefallen.»

Die Frage aller Fragen habe ihr Walder im Januar gestellt. Und das ohne Blumen, denn solche zu verschenken sei für ihn Verschwendung, erzählt Venier. «Am 19. Januar, nach einem Aus im Super-G von Cortina. Daheim und sehr romantisch.» Mehr Details gibts nicht. Aber die Verlobung scheint sie beflügelt zu haben, immerhin wurde sie keine drei Wochen später Weltmeisterin. Und wie siehts mit der Hochzeit aus? Den Termin gibts, aber der bleibe geheim, so Venier. Und verrät auch, dass sie öffentlich weiter so heissen wird, «aber privat werde ich dann Stephanie Walder sein».

Ihre Beziehung haben die beiden Speedspezialisten im Januar 2024 öffentlich gemacht. Und damit für Wirbel gesorgt. Denn Walder liebte davor schon eine Skifahrerin. Während rund zehn Jahren war Veniers Teamkollegin Cornelia Hütter (32) die Frau an seiner Seite. Die beiden trennten sich im November 2022 – 14 Monate später veröffentlichten Walder und Venier ein erstes Pärchenfoto. «Glücklich bis ans Lebensende», schrieben sie damals dazu. Und gehen für dieses Vorhaben nun den nächsten Schritt.

Gstrein hat Ja gesagt

Ein Teamkollege von ihnen ist diesen schon gegangen. Denn kurz nach den Verlobungsnews gibts aus Österreich auch noch Hochzeitsnews. Fabio Gstrein (28), der im vergangenen Winter seine Premieren auf dem Slalom-Podest feierte (zweimal Platz 3), hat zu seiner grossen Liebe Lisa Ja gesagt.

«Mr. und Mrs. Gstrein», schreibt er auf Instagram zu Fotos, die passenderweise im Schnee entstanden sind. Und verrät: Der grosse Tag war am 2. August.