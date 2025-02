Corinne Suter (SUI)

Noch muss das nicht das Ende der Fahnenstange sein. Corinne Suter will es wissen. Die Vize-Weltmeisterin von 2021 springt am ersten Sprung sehr weit. Doch im weiteren Verlauf fehlt der Schweizerin etwas der Zug. Das ist nicht der letzte Biss, den die 30-Jährige da and en Tag legt. Und so bleibt weit mehr als eine Sekunde liegen. Das reicht nur für Platz vier.