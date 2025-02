Auf einen Blick Stephanie Venier gewinnt überraschend in Tirol und feiert grössten Karriereerfolg

Venier isst kein Gemüse, Salat oder Früchte, trotzdem hat sie top Blutwerte

Mathias Germann Reporter Sport

Ihr Sieg ist keine Sensation, aber eine Überraschung: Stephanie Venier (31, Ö) feiert mit Super-G-Gold ihren grössten Erfolg. «Dahoam z’gwinnen, Wahnsinn», sagt die Tirolerin. Es fliessen Freudentränen. «Dabei habe ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht, mir einen enormen Druck aufgelegt. Es war die beste Fahrt meiner Karriere», so Venier. Doch wer ist die Frau, die mit Michelle Gisin (31) eine besondere Freundschaft pflegt?

1 Venier mag kein Gemüse, Salat oder Früchte!

Stephanie Venier steht nicht auf Grünzeug. Ein Problem? Nein. Sie erklärt, dass ihre Blutwerte top sind. Foto: Sven Thomann

So erfolgreich Venier ist, so spannend ist ihre Ernährung. Warum? Sie verzichtet auf jegliches Grünzeug. «Mama und Papa haben sich bei mir schon als kleines Kind die Zähne ausgebissen. Sie haben alles versucht, aber ich habe es immer wieder ausgespuckt», erzählte sie Blick vor einem Jahr in Crans-Montana VS.

Viele hätten ihr gesagt, dass sie so keinen Spitzensport betreiben könne. «Aber mein Körper braucht das nicht. Ich nehme auch keine Vitamin- oder andere Präparate – trotzdem sind meine Blutwerte top.» Fisch kommt auch bei Venier auch nicht auf den Tisch. «Ganz offenbar kann man es auch an die Spitze schaffen, obwohl man nicht alles isst», so Venier.

2 Ihr Freund ist Ex von Teamkollegin

Christian Walder ist der Schatz im Leben von Stephanie Venier. Er ist so wie sie auch Speed-Fahrer, allerdings derzeit verletzt. Foto: keystone-sda.ch

Christian Walder (33) erlebt Veniers Sternstunde hautnah im Ziel mit. Walder? Genau, er ist ebenfalls Speed-Fahrer, allerdings seit längerem verletzt. Und er war mehrere Jahre mit Veniers Teamkollegin Cornelia Hütter (32) zusammen. «Wir verstehen uns nach wie vor gut. Das passt alles», sagt Venier und erklärt, da sei viel Tamtam um nichts gemacht worden. Für Hütter ist das Ganze auch kein Problem, sie wünschte den beiden unlängst viel Glück.

3 Sie wird «Tante Gucci» genannt

Venier und Michelle Gisin sind gute Freundinnen. Die Tirolerin hat eine grosse Mode-Affiinität. Foto: Christophe Pallot/Agence Zoom

Warum? Wegen ihrer Mode-Affinität. «Ich lege sehr grossen Wert auf mein Äusseres. Ich ziehe mich gerne schön an und style mich auf», so Venier. Ihr Freund habe ihr aber auch schon gesagt: «Ungeschminkt gefällst du mir besser!»