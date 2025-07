1/5 NHL-Verteidiger Jonas Siegenthaler hat in Zürich seine Verlobte Nola Schibler standesamtlich geheiratet. Foto: x

Darum gehts NHL-Star Jonas Siegenthaler hat geheiratet und erwartet bald sein erstes Kind

Die grosse Hochzeitsfeier ist nächstes Jahr in Thailand geplant

Siegenthaler organisiert auch Camp für 30-40 Kinder und spielt Benefizspiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

NHL-Star Jonas Siegenthaler (28) ist in den Bund der Ehe eingetreten. Der zweifache WM-Silberheld hat seine Verlobte Nola Schibler (30) in Zürich standesamtlich geheiratet. Und schon bald erwartet die Frischvermählten der nächste familiäre Höhepunkt: In diesem Sommer werden sie erstmals Eltern.

Die grosse Hochzeitsfeier soll für die junge Familie dann im nächsten Jahr in Thailand erfolgen. Siegenthaler war es wichtig, die Feier dort abzuhalten, denn seine Eltern leben seit zwei Jahren im ursprünglichen Heimatland seiner Mutter. Auch er selbst hat einen engen Bezug zu Thailand.

Auch Camp und das Fiala-Spiel

Neben der standesamtlichen Heirat und der Geburt des ersten Kindes erwartet den Verteidiger der New Jersey Devils in diesem Sommer aber auch in Zürich noch einiges. Vom 27. - 30. Juli findet in der Swiss Life Arena in Zürich sein Camp statt, in dem er 30 bis 40 Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters Anschauungsunterricht gibt. Am 29. Juli wird er zudem für die Teilnehmer und ihre Eltern thailändisch kochen.

Am 8. August wird man Siegenthaler dann in der Swiss Life Arena auch als Spieler auf dem Eis sehen. Seit dieser Woche ist klar, dass er beim Benefizspiel von Nati-Kollege Kevin Fiala (28) dabei ist, an dem NHL-Stars gegen die ZSC Lions spielen werden.