Neuer Goalie für die Devils – was passiert mit Schmid?

17.06.2024, 17:24 Uhr

Thürkauf bekennt sich trotz Nordamerika-Angebot zu Lugano

Der Captain und letztjährige Quali-Topskorer bleibt! Der HC Lugano gibt am Montagnachmittag bekannt, dass Nati-Star Calvin Thürkauf (26) auch nächste Saison für die Tessiner spielen wird. «Er hatte eine Offerte aus Nordamerika, aber sich trotzdem dafür entschieden, in Lugano zu bleiben», freut sich Sportchef Hnat Domenichelli. Der Klub berichtet: «Er hat sich entschieden, den 2022 begonnenen Weg hier fortzusetzen, ohne die Entwicklung des nordamerikanischen Markts abzuwarten.» Und Thürkauf, der einen Vertrag bis 2029 besitzt, bekennt sich zu Lugano: «Mit grosser Freude habe ich beschlossen, mein Abenteuer in Lugano fortzusetzen und euer Captain zu bleiben.» 29 Tore hat Thürkauf letzte Saison für Lugano erzielt, mit der Nati holte er im Mai WM-Silber. 2016 wurde er von Columbus gedraftet, drei NHL-Partien bestritt er danach. Dabei soll es in absehbarer Zukunft also bleiben.