Seit 2009 wird jedes Jahr ein Most Popular Player (MPP) der National League gewählt. Bereits sieben Mal durfte Andres Ambühl vom HC Davos die Trophäe entgegennehmen und ist damit alleiniger Rekordhalter. Wer holt sich dieses Jahr den Sieg?

Im Jahr 2009 ist die Kategorie des Most Popular Players (MPP) ins Leben gerufen worden. Als MPP wird der populärste Spieler der National League ausgezeichnet. Die Wahl ist eine reine Publikumswahl und findet nur auf Blick statt (Voting am Schluss des Textes). Das Voting dauert bis am 6.7. 2025.

Hier kommen die 14 Nominierten, die in der Fan-Wahl der Klubs das Rennen gemacht haben:

Anttoni Honka | HC Ajoie

In seiner ersten Saison für den HC Ajoie hat der finnische Verteidiger 33 Punkte für seinen Club erzielt und sich direkt im Club und in der Liga bewiesen. Er stand in jeder Partie über 20 Minuten auf dem Eis.

Chris DiDomenico | HC Ambri-Piotta

Mitte der Saison ins Tessin gewechselt und schon ein Fan-Liebling. Die leidenschaftliche Spielweise, seine Emotionen auf dem Eis und seine Fähigkeit, Spiele zu prägen, haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Chris DiDomenico ist mit 45 Punkten ausserdem zweitbester Scorer der Leventiner.

Tristan Scherwey | SC Bern

Tristan Scherwey ist bei den Fans des SC Bern eine echte Legende. Seit 2007 im Club, verkörpert er mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Treue zum SCB genau das, was die Berner Anhänger lieben. Mit fünf Meistertiteln und seiner emotionalen Art auf dem Eis ist er nicht nur sportlich, sondern auch als Typ ein Publikumsliebling.

Toni Rajala | EHC Biel-Bienne

Mit zahlreichen wichtigen Treffern und seiner konstant starken Leistung ist er nicht nur sportlich ein Aushängeschild des Vereins, sondern auch ein Vorbild für den Nachwuchs. Mit 36 Punkten ist er PostFinance Top Scorer des EHC Biel und spielt sich jedes Jahr aufs neue in die Herzen der Fans.

Andres Ambühl | HC Davos

Andres Ambühl ist eine lebende Legende. Mit 1322 NL-Spielen, fünf Meistertiteln mit dem HCD und acht Auszeichnungen als „Most Popular Player“ ist er der Inbegriff von Loyalität und Leidenschaft. Seine emotionale Verabschiedung 2025, inklusive Tor im letzten Spiel, zeigte einmal mehr, warum ihn die Fans so sehr lieben: Ambühl gab immer alles – für den Club, für die Farben, für Davos!

Sandro Schmid | Fribourg-Gottéron

Sandro Schmid ist bei den Fans von Fribourg-Gottéron besonders beliebt. Als Eigengewächs verkörpert er die Werte des Clubs und ist eines der Herzstücke der Drachen. Mit 33 Punkten in der Meisterschaft und einer Silbermedaille mit der Nationalmannschaft kann er auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Teemu Hartikainen | Genève-Servette HC

Der finnische Stürmer überzeugte mit seiner physischen Präsenz, seiner Spielintelligenz und seiner Fähigkeit, in entscheidenden Momenten Akzente zu setzen. Nach drei Saisons für Genève-Servette verlässt er die Schweiz. Trotzdem bleibt Hartikainen vielen Fans als einer der charismatischsten und beliebtesten Spieler der letzten Jahre in Erinnerung.

Mischa Ramel | EHC Kloten

Mischa Ramel hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Publikumsliebling beim EHC Kloten entwickelt. Der 21-jährige Stürmer stammt aus dem eigenen Nachwuchs und ist mit 27 Punkten einer der besten fünf Scorer des Clubs.

Harri Pesonen | SCL Tigers

Harri Pesonen ist bei den Fans der SCL Tigers eine echte Kultfigur. Der finnische Olympiasieger und zweifache Weltmeister trägt seit der Saison 2022/23 das „C“ auf der Brust. Mit 31 Punkten ist er zweitbester Scorer des Teams.

Théo Rochette | Lausanne HC

48 Punkte, zwei Playoff-Hattricks und ein feines Händchen für geniale Pässe: Rochette verzückt mit Spielintelligenz und Stil. Wenn’s drauf ankommt, liefert er – genau deshalb hat er sich einen festen Platz in den Herzen der Fans erspielt.

Luca Fazzini | HC Lugano

Luca Fazzini ist beim HC Lugano nicht nur ein Leistungsträger, sondern auch eine echte Identifikationsfigur. Der gebürtige Luganese durchlief das Nachwuchssystem des Clubs und hält dem Club langjährige Treue. Mit seiner offensiven Spielweise erspielte er sich und seinem Team 39 Punkten und war damit PostFinance Top Scorer.

Tyler Moy | SC Rapperswil-Jona Lakers

Silber mit der Nati, stark in der Liga: Mit 42 Punkten für seinen Club und vier Toren an der WM zeigte Moy, wie vielseitig er ist. Kreativ, präsent und immer mit vollem Einsatz – ein Spieler, der Fans mit Können und Charakter begeistert.

Sven Andrighetto | ZSC Lions

Sven Andrighetto ist bei den ZSC Lions einer der beliebtesten Spieler. Als gebürtiger Zürcher und Leistungsträger spielte er sich mit konstant starken Leistungen und emotionalem Einsatz in die Herzen der Fans. Schweizer Meister, Champions Hockey League Sieger und Vize-Weltmeister – eine herausragende Saison für Andrighetto.

Lino Martschini | EV Zug

Als Captain vorangegangen und mit 44 Punkten überzeugt – Martschini bringt Tempo, Raffinesse und einen Slapshot, der ein Statement setzt. Die Fans feiern ihn, weil er Emotion aufs Eis bringt – und aus jedem Moment etwas Besonderes macht.

Das Voting dauert bis 6. Juli 2025. Das Ergebnis wird an den Swiss Ice Hockey Awards am 31.7. bekannt gegeben.