Ösi-Ski-Star feiert Bilderbuch-Hochzeit am Gehstock

Darum gehts Ski-Star Manuel Feller heiratet langjährige Partnerin Selina

Die Hochzeit findet nach einer verkorksten Saison statt

Nach dem Ende der Ski-Saison bleibt nicht nur Zeit für Ferien, sondern auch für die Liebe. Gleich mehrere Ski-Asse haben sich getraut. Sandro Simonet (29) heiratet im März und Laurie Taylor (29) sagt Anfang Mai Ja. Nun schwebt der nächste Slalom-Spezialist auf Wolke sieben.

Dieses Mal haben die Hochzeitsglocken in Österreich geläutet. «Mr. und Mrs. Feller», verkündet Manuel Feller (32) die Neuigkeiten auf Instagram. Letztes Jahr hat er seiner langjährigen Partnerin Selina, mit der er die Kinder Lio (5) und Laila (3) hat, in den Ferien auf Jamaika die Frage aller Fragen gestellt. Nun hat sie noch einmal Ja gesagt.

Fellers Hochzeitsoutfit ist ein echter Hingucker. Nicht nur, weil es bordeauxrot ist, sondern auch, weil er Gehstock und Zylinder dazu kombiniert. Später wirft er sich in Lederhosen. Das zeigt ein Foto, welches das Restaurant auf Instagram postet, wo offenbar die Feier stattgefunden hat.

Verkorkste Saison im Weltcup

Für Feller ist die Hochzeit ein emotionaler Höhepunkt nach einer verkorksten Saison. Ein Jahr, nachdem er die kleine Kristallkugel im Slalom gewonnen hat, kommt er zunächst nicht auf Touren.

In den ersten zehn Rennen (sechs Slaloms und vier Riesenslaloms) bleibt der Technikspezialist siebenmal punktelos. Auf den ersten von letztlich zwei Podestplätzen (kein Sieg) muss er bis Ende Januar warten. Auch das grosse Ziel einer Slalom-Medaille an der Heim-WM verpasst er als Vierter.

Grösser ist der Frust im Riesenslalom. Schon im Januar hadert er mit der Disziplin. Nach Platz 26 Mitte März in Hafjell (No) kündigt er an, der Disziplin den Rücken zu kehren und in Zukunft nur noch Slalom zu fahren. Inzwischen hat er diese Meinung revidiert. Am Rande des Wings for Life World Run in Wien (Ö) verrät er überraschend: «Ich werde fix den Riesenslalom zum Weltcup-Auftakt in Sölden fahren.» Wieso der Sinneswandel? Feller erklärt: «Das Riesenslalom-Training bringt mir einfach sehr viel für den Slalom.» Und wer weiss, vielleicht beflügelt ihn auch das Verheiratet-Sein.

