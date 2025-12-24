Tennis-Star Williams feiert rauschenden Hochzeitsmarathon

Venus Williams hat schon vor Weihnachten etwas zu feiern. Die amerikanische Tennisspielerin hat erneut geheiratet. Das Fest dauerte eine Woche.

Venus Williams und Andrea Preti feierten ihre Hochzeit in Palm Springs

Party dauerte eine Woche, auch der Junggesellinnenabschied gehörte dazu

Williams trug über 12 Outfits während ihres Hochzeitsmarathons

Ramona Bieri Redaktorin Sport

2024 lernten sich Venus Williams (45) und Andrea Preti (37) kennen und lieben. Es dauerte nicht lange, bis der Schauspieler Nägel mit Köpfen machte und Williams die Frage aller Fragen stellte. Anfang 2025 hat der Tennis-Star (sieben Grand-Slam-Titel) voller Freude Ja gesagt.

Nun hat das rauschende Hochzeitsfest stattgefunden. Eine Woche wurde in Palm Springs gefeiert. Und das, obwohl die beiden Frischvermählten schon im September geheiratet haben. Allerdings in Italien. Und da es für ausländische Staatsbürger mit dem Papierkram so eine Sache ist, haben Williams und Preti eben gleich noch einmal Ja gesagt.

«Wir hatten den Traum, in Italien zu heiraten», sagt Williams gegenüber der «Vogue». «Aber wir hatten nicht genug Zeit für die Formalitäten – da ich Ausländerin bin, kann das etwa acht Monate dauern. Deshalb haben wir uns für eine zweite Hochzeit entschieden.»

«Es war ein Traum»

Sechs Tage vor der eigentlichen Zeremonie hat die Party begonnen, gefeiert wurde am Pool oder auf einer Yacht. Auch der Junggesellinnenabschied gehörte dazu. Die standesamtliche Trauung fand frühmorgens statt. Um 6.45 Uhr kam das Brautpaar an, um den Ort für sich alleine zu haben. «Ich kann gar nicht beschreiben, wie schön, ruhig, feierlich, aufregend und erhebend es war», schwärmt Williams. «Es war ein Traum.»

Das trifft wohl auch auf die Zeremonie tags darauf zu. In einem Kleid mit aufwendiger Spitze und einem langen Schleier schreitet Williams zum Altar. Nicht nur sie ist in Weiss gekleidet, sondern die ganze Gesellschaft. Mit ihrem Kleid hat die Braut dennoch alle Blicke auf sich gezogen. Während ihres Hochzeitsmarathons soll Williams über ein Dutzend verschiedene Outfits getragen haben.

Emotionale Worte der Schwester

Auch für ihre Schwester Serena Williams (44) sind diese Tage etwas ganz Besonderes. Auf Instagram veröffentlicht sie emotionale Zeilen. «Zu sehen, wie du umgeben von Liebe in dieses nächste Kapitel eintrittst, fühlte sich an, als würde man den Sonnenaufgang beobachten ... beständig, kraftvoll und voller Verheissungen.»

Ihre Schwester nun so glücklich und strahlend zu sehen, «bedeutet mir alles». Abschliessend schreibt Serena Williams: «Ich könnte nicht stolzer sein, an deiner Seite zu stehen, nicht nur heute, sondern für immer.» Als Geschenk hat es indes etwas ganz Besonderes gegeben. Die Yacht, auf der ein Teil der Feier stattfand, hat das Brautpaar von Serena Williams bekommen.