Ex-Mann von Ski-Ikone Riesch heiratet ihre Vorgängerin

Das grosse Liebescomeback wird gekrönt. Nach seiner Trennung von Ski-Ikone Maria Riesch ist Marcus Höfl wieder mit Marion Popp zusammengekommen. Nun werden die beiden schon bald heiraten.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

14 Jahre ging Marcus Höfl (51) gemeinsam mit Maria Riesch (41) durchs Leben, 13 davon waren sie verheiratet. In dieser Zeit feierte die deutsche Ski-Ikone (dreimal Olympiasiegerin und zweimal Weltmeisterin) ihre grössten Erfolge. Für das Glück mit ihr verliess Sportmanager Höfl seine damalige Partnerin Marion Popp (50). Doch die Liebe zu Riesch hielt nicht. Im Sommer 2024 verkündeten die beiden ihre Trennung – Anfang 2025 erfolgte die Scheidung.

Während sich Riesch schon kurz darauf mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigte, machte Höfl eine schwierige Monate durch. Sein Vater erkrankte an Krebs, im Februar verlor er den Kampf gegen diese heimtückische Krankheit. «Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich», erinnert sich Höfl gegenüber der «Gala». Eine Zeit, die er nicht alleine durchstehen musste.

Denn seine Ex-Partnerin Marion Popp stand ihm zur Seite. Auch sie war gerade frisch getrennt, hatte nach nur 14 Monaten Ehe ihren Mann, den ehemaligen DFB-Boss Wolfgang Niersbach (75), verlassen. Sie habe ihn sehr unterstützt, meint Höfl. Und fügt an: «Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe.»

«Dann machen wir es richtig»

Denn trotz Trennung hat die beiden in all den Jahren etwas verbunden: Sohn Luca (19). Er ist überglücklich, dass seine Eltern sich wieder ineinander verliebt haben und sich als Paar eine zweite Chance geben. Nun wollen Höfl und Popp ihr Glück schon bald krönen. An Silvester wird in Kitzbühel (Ö) geheiratet. Gemäss «Bild» wird im allerengsten Familien- und Freundeskreis Ja gesagt, ehe am Abend mit rund 120 Gästen die Liebe und Silvester gefeiert wird.

Für die Ehe haben sich die beiden entschieden, weil für sie anders als früher nun die Familie an erster Stelle steht. «Manchmal merkt man sowas erst, wenn man grosse Schicksalsschläge erlebt», meint Höfl in der «Gala». Den Heiratsantrag gab es in Amerika. «Wenn wir jetzt noch mal zusammenkommen, dann machen wir es richtig», erzählt er. «Und das haben wir gemeinsam in New York beschlossen.» Dort verbringt das Paar viel Zeit, weil Höfl beruflich bedingt oft in der Stadt ist. Ihre Wahlheimat ist und bleibt aber Kitzbühel. Weswegen die Hochzeit dort stattfinden wird.

