Liebeskarussell um frisch verliebte Höfl-Riesch dreht sich

Im letzten Sommer trennte sich Maria Höfl-Riesch von Marcus Höfl. Die Ski-Ikone ist längst frisch verliebt. Und auch ihr Ex-Mann Marcus Höfl soll eine neue Frau an seiner Seite haben – die er bestens kennt.

Ihr Ex zurück bei der Ex-Ex?

Darum gehts Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl sind geschieden. Beide haben neue Partner

Marcus Höfl soll wieder mit seiner Ex-Partnerin Marion Popp zusammen sein

Vor acht Monaten gab Maria Höfl-Riesch (40) die Trennung von ihrem Mann Marcus Höfl (50) bekannt. Einst als Manager in ihr Leben getreten, verliebte sich die deutsche Ski-Ikone (dreimal Olympiasiegerin und zweimal Weltmeisterin) in ihn. 14 Jahre später – 13 davon verheiratet – folgte die Trennung. Inzwischen sind die beiden geschieden.

Und das Liebeskarussell um das Ex-Paar dreht sich munter. Bei Maria Höfl-Riesch dauerte der Liebeskummer nicht lange. Schon im November wurde sie knutschend mit einem Mann gesichtet, im Januar bestätigte sie ihre frische Beziehung.

Ihr neuer Partner heisst Johann Schrempf (62) und ist General Manager auf einem Luxuskreuzfahrtschiff. Die beiden kennen sich schon länger, nun ist aus Freundschaft Liebe geworden. Das verrät Höfl-Riesch Mitte April gegenüber RTL, als sie und Schrempf erstmals gemeinsam einen Anlass besuchten.

Alte Liebe neu entfacht

Und ihr Ex-Mann? Marcus Höfl soll ebenfalls wieder vergeben sein – an jemanden, den auch er schon länger kennt: seine Ex-Ex Marion Popp (50). Mit ihr hat er einen Sohn (19), sie verliess er damals für Maria Höfl-Riesch. Brisant: Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Popp ihren Ehemann, den ehemaligen DFB-Boss Wolfgang Niersbach (74), verlassen hat. «Wir sind seit Dezember 2024 getrennt», bestätigte er gegenüber der «Bild». «Es war der Wunsch meiner Frau. Marion ist ausgezogen.» Höfl soll allerdings nicht Grund für die Trennung sein.

Erst 14 Monate zuvor hatten sich Popp und Niersbach das Ja-Wort gegeben, insgesamt waren sie zehn Jahre ein Paar. Nun soll die alte Liebe zu Höfl wieder aufgeflammt sein. Popp soll auffallend oft an seinem Wohnort gesichtet worden sein. Bekannte sagen zudem gegenüber der «Bild», dass die beiden letzten Herbst gemeinsam in den Ferien waren und wieder ein Paar sein sollen. So stand ihm Popp etwa bei, als sein schwerkranker Vater im Februar starb und half ihm auch, das Haus, welches er mit Maria Höfl-Riesch besass, auszuräumen.

Zur neu-alten Liebe soll der gemeinsame Sohn beigetragen haben. Höfl wollte das angespannte Verhältnis zu den Müttern seiner Kinder – er hat einen weiteren Sohn aus einer anderen Beziehung – nach seinem Ehe-Aus kitten. Daraus ist nun offenbar mehr geworden.