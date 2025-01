1/10 Maria Höfl-Riesch schwebt auf Wolke sieben. Foto: imago/Sven Simon

Auf einen Blick Maria Höfl-Riesch ist frisch verliebt nach Trennung von ihrem Mann

Neuer Partner ist Johann Schrempf, General Manager eines Luxuskreuzfahrtschiffs

Höfl-Riesch ist dreifache Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin im Skifahren

Im August verkündete Maria Höfl-Riesch (40) überraschend das Liebes-Aus mit ihrem Mann Marcus Höfl (50). Als Manager in ihr Leben getreten, verliebte sich die deutsche Ski-Ikone in ihn. Nach 14 gemeinsamen Jahren – 13 davon als Ehepaar – folgte die Trennung.

Auch wenn die Entscheidung «schweren Herzens» getroffen wurde, gibts bei der dreifachen Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin knapp sechs Monate später keine Spur mehr von Liebeskummer. Im Gegenteil. Sie ist frisch verliebt.

«Ja, wir sind jetzt offiziell ein Paar. Es fühlt sich gut an», bestätigt Höfl-Riesch gegenüber der «Bild» die Gerüchte, die es schon länger gab. Und das nur gut zwei Wochen, nachdem die Scheidung offiziell vollzogen wurde. Der neue Mann an ihrer Seite heisst Johann Schrempf (62) und ist General Manager auf dem Luxuskreuzfahrtschiff MS Europa II.

Nichts mehr zu verheimlichen

Anfang November wurden die beiden knutschend gesichtet. «Das war so nicht geplant», sagt Höfl-Riesch. Aber es sei passiert und habe sich weiterentwickelt. «Jetzt gibt es auch nichts mehr zu verheimlichen.» Die Trennung von ihrem Mann sei ein Einschnitt gewesen, gibt sie zu. Und fügt an: «Aber ich bin sehr happy, dass es so schnell mit etwas Neuem geklappt hat.»

Ihr Glück ist Höfl-Riesch anzusehen. An diesem Wochenende weilt sie anlässlich der Hahnenkammrennen in Kitzbühel (Ö). Und strahlt in die Kameras. Die Schleife ihres Dirndls trägt sie rechts – was so viel bedeutet wie vergeben. Noch während des Oktoberfests warf dieses Detail Fragen auf. Ob es damals schon wegen Schrempf war oder aus Gewohnheit ist offen.

Er bringe sie zum Lachen und sie hätten die gleichen Interessen, schwärmt sie. «Er fährt gut Ski, geht auf den Berg und natürlich reist er gerne – so wie ich. Wir passen einfach gut zusammen.»

Aktuell ist das Paar allerdings getrennt. Höfl-Riesch weilt in den Bergen, Schrempf beruflich auf Bali in Indonesien. Diese Trennungen seien nicht immer einfach, aber das Paar organisiere sich so, dass es einigermassen passe. So verbrachte Höfl-Riesch den Jahreswechsel etwa auf den Fidschi-Inseln und plant, Ende Februar noch einmal zu Schrempf an Bord der MS Europa II zu gehen.